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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят специально созданные партийные комиссии

27 сентября 2021 17:36
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Владимир Путин подчеркнул, что каждый из «пятерки» принимал самое активное участие в избирательной кампании.

«Единая Россия» показала достойный результат и убедительно победила на выборах. Это отметил Президент Владимир Путин во время встречи с лидерами федерального списка партии на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

«Хочу поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии, за достойный результат. Безусловно он отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии к ее конкретным делам на благо России и общества», — сказал глава государства.

Самое главное, по словам Владимира Путина, что люди доверяют тем, за кого голосуют.

«Главное — что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Они это чувствуют и в достижении успеха партии на выборах безусловно есть огромный личный вклад каждого из вас. Кто-то из вас хорошо известен стране, заслуживший уважение общества трудом и талантом, но не только ваш авторитет и заслуги повлияли на выбор людей. Вы принимали самое активное участие и в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа. Люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас интересы родины, наши традиционные ценности», — отметил Президент.

С учетом победы в одномандатных округах, сказал Владимир Путин, «Единая Россия» вновь сформирует конституционное большинство в Госдуме и показала стремление к обновлению и внутреннему развитию.

«Что, безусловно, востребовано обществом. Партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей. Так и молодых, перспективных. Безусловно, они достойны быть представителями народа в высшем законодательном органе власти», — отметил Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров списка Единой России.

Глава государства добавил также, что впереди у партии очень много работы.

Президент подчеркнул, что представители пятерки «Единой России» будут и дальше отстаивать интересы избирателей.

«Сергей Шойгу — возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению. Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи. И будет прямо координировать это направление в Государственной Думе», — заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров списка «Единой России».

По его словам, в теме международного сотрудничества предстоит много сделать. «Имею в виду, совершенствование эмиграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Вот здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигать в этом направлении», — указал Президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и народная программа партии были полностью выполнены.

«Знаю, что вы сами тоже будете отстаивать интересы своих избирателей по-разному на разных местах. Но все будете так или иначе работать на активе в представительных органах самой партии, работать над реализацией программы, которую справедливо называют народной. Так как она сформирована на основе граждан нашей страны», — заключил он.

«Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600. Федеральный список по предложению Президента Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова, передает, пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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