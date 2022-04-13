Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из командования НАТО

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Кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из объединенного военного командования НАТО, передает ТАСС.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО", - сказала Ле Пен в среду на пресс-конференции в Париже. "Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", - заявила она. "Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы", - считает кандидат в президенты Франции.

Ле Пен заявила, что в случае своего избрания намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

"Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией", - сказала Ле Пен. Она добавила, что ключевыми принципами ее внешней политики будут "независимость, равноудаленность и постоянство".

Она отметила также, что видит сходство своей позиции с линией, которую проводил Эмманюэль Макрон на посту президента в области отношений с Россией. "Сразу после своего избрания он пригласил президента России Владимира Путина в Версаль. В 2019 году президенты встречались в Брегансоне (летней резиденции главы Франции - прим. ТАСС)", - напомнила Ле Пен.

Макрон, отметила она, выступил за Европу от Лиссабона до Владивостока. "Это соответствует и моей позиции, поскольку я также считаю, что необходимо сблизить Россию и Европу", - подчеркнула кандидат в президенты.

Фото: AP Photo/Francois Mori/ТАСС