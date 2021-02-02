Лавров заявил, что у России есть все основания считать дело Навального инсценировкой

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Россия имеет все основания полагать, что инцидент с Алексеем Навальным является инсценировкой, если западные страны не предъявят доказательств, передает ТАСС. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"Что касается дела Навального, то никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено, - сказал он. - Если ты обвиняешь, то докажи вину, а если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", то у нас есть все основания полагать, что это инсценировка".

"Я сегодня опять напомнил нашим шведским собеседникам, учитывая, что в лаборатории Вооруженных сил Швеции такой анализ проводился и потом громогласно было объявлено, что подтверждены выводы германских экспертов, мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе", - добавил Лавров.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков