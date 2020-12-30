Лавров исполнил новогоднюю мечту девочки, хотевшей поплавать с дельфинами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках предновогодней акции "Елка желаний" в канун Нового года исполнил мечту семилетней девочки Алины из Саратовской области, которая хотела поплавать с дельфинами, передает ТАСС. Об этом сообщили в МИД РФ.

По приглашению министра в Москву Алина вместе с мамой прилетела еще во вторник. Девочке организовали экскурсию в Московский зоопарк, где она познакомилась с пандами Жуи и Диндин, но больше всего ей понравились розовые фламинго.

Следующий пункт программы был выбран не случайно - Алина занимается художественной гимнастикой, поэтому ее ждали в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Там девочка создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника, пообщалась с воспитанницами центра и получила подарки от самой Винер-Усмановой - главного тренера сборной России по этому виду спорта.

Алина также посетила центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, где ей удалось поплавать вместе с дельфинами, а специалисты центра рассказали ей много нового об этих морских млекопитающих. Затем Алина прогулялась по аквариуму-тоннелю с акулами и посмотрела новогоднее представление с участием цирковых артистов.

Встреча с Лавровым

После экскурсии в центре океанологии девочку радушно принял Сергей Лавров. Министр пожал ей руку и затем сфотографировался на память с ней и ее мамой. Глава МИД подготовил для Алины еще один подарок - новогоднего плюшевого дельфина в красной шапке Деда Мороза.

Министр поинтересовался, видела ли она раньше дельфинов вживую, и девочка рассказала, что встречала их в дельфинарии, когда была с родителями на море, но сегодня ей впервые довелось поплавать с ними в бассейне.

Лавров спросил, показались ли ей дельфины "хорошими и добрыми", и она ответила утвердительно, сказав, что даже потанцевала с ними и подержала их за плавники.

Завершением этого дня стала прогулка по центру Москвы и катание на коньках на ГУМ-катке на Красной площади.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС