Латвия отзывает своего посла в России для консультаций и прекратила выдачу виз россиянам

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Латвия отзывает своего посла в России для консультаций и прекращает выдавать визы гражданам РФ. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

"Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями", - написал глава МИД Латвии в Twitter.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Министерство иностранных дел Украины приступило к эвакуации посольства из Москвы.

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