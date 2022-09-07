Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности по ограничению въезда для россиян

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Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении передвижения граждан РФ через свои сухопутные границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.

Он отметил, что о введении новых ограничений правительства стран Балтии объявит в ближайшие дни.

«Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно», — сообщил Ринкевич.

По его словам, исключения будут сделаны для дипломатов, водителей фур, а также для граждан, въезжающим по гуманитарным и семейным причинам, пишет Газета.