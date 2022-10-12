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Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России

12 октября 2022 13:11
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Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России

Никакой новой волны мобилизации в России нет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его в среду, 12 октября, цитирует ТАСС.

Так пресс-секретарь президента страны прокомментировал заявления ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания. «Никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — сообщил Песков.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил «новое мобилизационное задание», к исполнению которого «уже приступили муниципальные призывные комиссии».

О введении частичной мобилизации в стране президент России Владимир Путин заявил 21 сентября. Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом непосредственного участия в специальной военной операции, пишет Лента.

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