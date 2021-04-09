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Кремль опасается возобновления полноформатных боевых действий на Украине, угрожающих России

9 апреля 2021 14:48
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Эскалация напряженности обуславливает принятые РФ меры безопасности, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль опасается возобновления полноформатных боевых действий на Украине, что создаст угрозу безопасности РФ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ, - подчеркнул он. - Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полноценных боевых действий. Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком".

Песков отметил, что в настоящее время на линии разграничения в Донбассе складывается чрезвычайно нестабильная ситуация.

"В случае начала боевых действий [на Украине] и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [РФ Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось. Все страны мира, все цивилизованные страны мира и европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков пояснил, что угроза повторения событий югославского конфликта на Украине связана с неконтролируемыми действиями различных подразделений вооруженных сил страны, доминированием в ней националистических настроений, а также разжиганием ненависти к населению республик Донбасса.

Эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает принятие Россией мер для обеспечения собственной безопасности, при этом РФ не несет угрозу ни одной стране мира, подчеркнул Песков. Таким образом он прокомментировал утверждения Госдепартамента о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. "Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что "вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры" российских воинских группировок на российской территории и что "Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира".

О ситуации в регионе

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

 

Фото:   ТАСС

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