Космос для «особенных детей» открывают самарские единороссы

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Ребята из Чапаевска и Старого Буяна впервые увидели музейные фото из открытого космоса и очки виртуальной реальности.

Ребята из школы-интерната Красноярского района - Саша и Паша впервые увидели знаменитую самарскую ракету «Союз», которую знали до этого только по фотографиям. Это единственная в Европе вертикально установленная ракета—носитель в собранном виде. Высота ракеты-памятника вместе со зданием — почти 55 метров, а пьедестал для нее - здание музея «Самара Космическая». На экскурсию сопроводили группу детей-сирот из Чапаевска представители движения «Добрые сердца». Именно они попросили единороссов о содействии, а осуществить выезд ребят в Самару помогли автоволонтеры.

Модели ракет, уникальные космические артефакты, питание космонавтов, модели самолетов, агрегаты авиационной и ракетной техники, многие из которых были созданы в Самаре. Многие экспонаты музея можно было потрогать руками, но ребят удивили и интерактивные проекты, которые рассказывают о том, как эта техника работает.

Очки виртуальной реальности позволили «особенным детям» погрузиться в мир космоса практически полностью. Ребята смогли узнать о том, как живут космонавты на орбитальной станции: как работают и отдыхают, что едят, как моются и тренируются, какие проводят эксперименты. Каждый из нас смог почувствовать себя космонавтом, рассказали ребята -участники экскурсии.

«Мне кажется, что это замечательная инициатива нашего секретаря регионального отделения Дмитрия Азарова, чтобы школьники Самарской области бесплатно посетили «космические» музеи. Сейчас тема космоса звучит в каждом доме. Это невероятная гордость за нашу страну, за нашу космическую губернию. Особенно в год празднования 60-летия первого полета человека в космос. Такие экскурсии позволят ребятам узнать больше и о космосе, и о вкладе нашего региона в покорение безвоздушного пространства», - рассказал руководитель самарских автоволонтеров, депутат-единоросс Михаил Натальчук.

Ребятам из сельских территорий было непросто добраться до музея без сопровождения взрослых и специального транспорта. Мы рады, что смогли помочь им в этом вопросе, не только организовали сами экскурсии, но и доставку детей, пояснил Михаил.

Напомним, что с предложением об организации экскурсии в главный космический музей Самары к Дмитрию Азарову обратилась многодетная мама из Кинельского района. Глава региона эту идею поддержал. Благодаря единороссам в музеях космической тематики уже побывали более сотни детей из сельских районов губернии.