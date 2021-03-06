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Концерт для ветерана: волонтеры поздравили 98-летнюю жительницу Смышляевки

6 марта 2021 10:31
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Концерт для ветерана: волонтеры поздравили 98-летнюю жительницу Смышляевки

Праздник устроили добровольцы «Единой России».

В преддверии Международного женского дня волонтеры Волжского района, сторонники партии и солисты ансамбля ДК «Юбилейный» поздравили с приближающимся праздником 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны, ветерана Анну Николаевну Степанову.

Анна Николаевна родилась в Воронежской области в 1922 году. На фронт отважная связистка ушла в 1942, воевала на Дону, в Румынии, освобождала Украину и Молдавию.

Под Яссами молодая связистка обезоружила немца практически голыми руками и взяла в плен. За что и получила медаль «За отвагу!» За боевые заслуги Анна Сороченко (это ее девичья фамилия) была награждена многочисленными медалями и орденами. После войны получила мирную профессию – бухгалтера и проработала в Воронежском театре оперы и балета 40 лет.

Так сложилась судьба, что переехала жить к дочери, в поселок Смышляевку Волжского района.

Характер до сих пор сохранила боевой, хоть и жалуется на здоровье. Вместе с солистами ансамбля Анна Николаевна была готова пуститься в пляс и пела любимые народные песни. 

«Вот спасибо, развеселили вы меня.  Давно я так не радовалась. Ноги сами идут плясать», - говорит Анна Николаевна. 

Встреча получилась задушевной, с народными песнями, хороводом и частушками в исполнении самой Анны Николаевны.

Инициатором такого поздравления стал Максим Кануев, заместитель председателя Самарского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия», участник федерального кадрового проекта «Полистартап», депутат собрания представителей Волжского района. Максим присоединился к волонтерам с самого начала пандемии. 

«Обычная работа наших добровольцев – проста и бесхитростна: доставить продукты, лекарства, помочь по хозяйству. Здесь надо было доставить Радость нашему ветерану - героической женщине, труженице, солдату Великой Отечественной. Самое главное – это ощущение праздника, яркие, красивые эмоции. Надеюсь, что этот день останется в памяти надолго. А мы запомним ее улыбку, смех, прекрасное настроение», - говорит Максим.

Волонтер Ирина Мануева – один из организаторов праздника для ветерана привлекла Анну Токареву, директора Дома культуры «Юбилейный» в поселке Смышляевка. Девушки узнали, какие песни любит «баба Аня» и подготовили мини-концерт. 

«Вы подарили нам и бабушке прекрасные эмоции, давно не видели ее такой счастливой», - поблагодарили волонтеров родственники Анны Степановой.

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