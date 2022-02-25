Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации, передает РИА Новости.
"Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр, которого цитирует агентство askanews.
Согласно примененной статье, право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи о признании принципа верховенства права, может быть приостановлено, и комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета.
В сообщении Совета Европы при этом говорится, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Фото: РИА Новости / Доминик Бутен