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Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации

25 февраля 2022 20:15
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Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации, передает РИА Новости.

"Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр, которого цитирует агентство askanews.

Согласно примененной статье, право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи о признании принципа верховенства права, может быть приостановлено, и комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета.

В сообщении Совета Европы при этом говорится, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

 

Фото:   РИА Новости / Доминик Бутен

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