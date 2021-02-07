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Комиссия СФ предлагает блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

7 февраля 2021 21:09
173
Комиссия СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ также требует от интернет-компаний принять меры для отслеживания соответствующего контента.

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ считает необходимым предусмотреть в российском законодательстве возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в незаконных акциях протеста, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое в четверг представил журналистам ее председатель Алексей Пушков.

"Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения - от штрафов в кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых", - говорится в заявлении.

"Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", - уточняется в заявлении комиссии.

"Во время проведения несанкционированных протестных акций 23 и 31 января 2021 года на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них, целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов, публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников, нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки", - сказано в заявлении.

Кроме того, комиссия зафиксировала случаи ограничения распространения общественно значимой информации. Согласно выводам сенаторов, ресурсы интернет-компаний напрямую или опосредованно использовались в целях совершения потенциально наказуемых деяний. "Зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. Использовались технологии приоритизациии и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями", - говорится в документе.

"При этом персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия, чем занимались и средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов. В силу этого некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств", - подчеркивает комиссия.

Деятельность интернет-компаний

Согласно документу, комиссия решительно осуждает деятельность интернет-компаний, допускающих размещение на своих ресурсах сообщений, объявлений, призывов и информации, направленной на привлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, к участию в несанкционированных протестных акциях. "Такая практика должна быть признана недопустимой", - подчеркивают в комиссии.

Комиссия требует от интернет-компаний принять необходимые меры для отслеживания контента с призывами к участию в незаконных акциях протеста. "Временная комиссия требует, чтобы интернет-компании приняли необходимые меры для отслеживания и предотвращения распространения любого контента, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя РФ", - говорится в заявлении.

"В условиях наличия широкого спектра технических возможностей интернет-компаний по распознаванию содержания и препятствию распространению контента, размещаемого на их ресурсах, временная комиссия исходит из того, что отслеживание и предотвращение распространения того или иного контента технически возможны и осуществимы", - подчеркивается в документе.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. На несогласованной акции, которая прошла в Москве 23 января, были задержаны почти 2 тыс. человек.

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии

Политика региона
7 февраля 2021  21:18
В первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше.
В соцсетях стало больше мата после его запрета
В первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. Политика региона
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7 февраля 2021  21:09
Комиссия СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ также требует от интернет-компаний принять меры для отслеживания соответствующего контента.
Комиссия СФ предлагает блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям
Комиссия СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ также требует от интернет-компаний принять меры для отслеживания соответствующего контента. Политика региона
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