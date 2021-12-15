Комиссия «ЕР» по защите материнства, детства и поддержке семьи определила ключевые направления работы

153

Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи на первом заседании 15 декабря определила основные направления своей работы. Это повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом. Они отражены в народной программе партии и отвечают на вызовы, стоящие перед страной, отметила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Повышение уровня благополучия семей с детьми — это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние», — сказала Анна Кузнецова.

Еще одна задача — развитие инфраструктуры для семей с детьми. Речь идет и о создании службы «одного окна», которое позволит семье комфортно решать многие вопросы.

«Семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения», — подчеркнула она. Также необходима сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, оказывающих психологическую, юридическую помощь.

Как сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина, «Единая Россия» и Минтруда в следующем году запустят пилотный проект по созданию таких центров в регионах. Первыми участниками проекта станут Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тула — там накоплен наиболее успешный опыт сопровождения семей с детьми.

«С июня мы запустим проект и к декабрю сформируем единые рекомендации для регионов. На эти цели будет выделено 30 млн рублей», — сообщила Ольга Баталина.

Третье направление работы партийной комиссии — укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. «В России проживает более 30 млн детей, за последние 10 лет — это исторический максимум. Вместе с тем, коэффициент рождаемости снижается. Но, как отметил глава государства, образом будущего России должна стать большая, крепкая семья. Общей задачей станет разработка формулы демографического роста», — подчеркнула Анна Кузнецова.

По ее словам, в первую очередь, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер, отметила Анна Кузнецова.

Она также напомнила, что по инициативе и при поддержке «Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.

«Безусловно, нужно наращивать меры. Чтобы с рождением каждого ребенка благополучие семьи укреплялось. Например, существует запрос на меры поддержки родителей детей от полутора до трех лет», — добавила глава комиссии.

Инициативы представили и другие члены комиссии. По их мнению, необходимо изменить подход к расчету декретного отпуска и начислению пенсии многодетной матери и предложили продлить его с существующих полутора лет за каждого из четверых детей до трех лет.

Кроме того, члены комиссии вышли с инициативой сформировать программу, которая позволит определить профессиональные потребности женщин с детьми, а также создавать профильные образовательные программы для детей после 9 класса.

Завершая заседание, Анна Кузнецова подчеркнула, что комиссия проанализирует востребованность и доступность уже действующих в стране мер поддержки семей с детьми. Для контроля за реализацией народной программы партии и эффективной работы комиссии будут созданы две дополнительные структуры.

«В первую очередь это ревизионная группа с участием юристов, экспертов, представителей прокуратуры, что позволит сделать исполнение программы точным и ответственным. А также появится наблюдательный совет — он займется контролем за исполнением мероприятий программы. Здесь будут помогать родители, общественная палата и ОНФ», — сказала глава комиссии.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Анна Кузнецова возглавила комиссию Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель комиссии — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России». В комиссию входят все представители уполномоченных министерств и ведомств, экспертного сообщества, общественных организаций и тех, кто в той или иной части может принимать решения и участвовать в их разработке.

В Самарской области действуют более 30 мер социальной поддержки семей с детьми. Объемы средств, выделяемых на соцзащиту семей с детьми, в 2021 году в 3,5 раза больше, чем в 2016 году.

Председатель комитета по демографии, здравоохранению и социальной политике Самарской губдумы Марина Сидухина отметила, что социальная защита населения – безусловный приоритет партии «Единая Россия», и поэтому даже в сложный период пандемии регион не отказался ни от одного из обязательств по поддержке семей с детьми, защите материнства и детства.

«Мы планируем расширять практику по заключению социальных контрактов для малообеспеченных семей. Депутаты фракции «Единой России» выступают за увеличение ежемесячного денежного пособия ребенка в замещающих семьях до величины прожиточного минимума. Мы предлагаем по желанию выдавать денежные сертификаты на приобретение жилья в пределах от 200 тысяч до 1 миллиона рублей на семью вместо бесплатного предоставления земельного участка», - рассказала Сидухина, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"