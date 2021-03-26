Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона напомнил, что кандидатуру руководителя «ТЯЖМАШа» выдвинул большой и сплоченный коллектив, и это достойно. 
Дмитрий Азаров поддержал участие Андрея Трифонова в предварительном голосовании «Единой России» 
Как отметили в ведомстве, всплытие состоялось в рамках комплексной экспедиции "Умка-21".
Минобороны РФ впервые опубликовало кадры всплытия трех атомных подлодок в Арктике
В целях обеспечения военной безопасности РФ.
Путин приказал продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Арктики 
Генеральному директору крупнейшего российского предприятия предложили принять участие в выборах в Госдуму.
Коллектив завода «ТЯЖМАШ» выдвинул Андрея Трифонова к участию в предварительном голосовании «Единой России»
"Скажу честно. С точки зрения эргономики понравилось".
Денис Мантуров в Тольятти лично подверг тест-драйву электромобиль ZETTA
Если у них не имеется другого жилого помещения, где можно в безопасных условиях ждать расселения своего старого дома.
Уже сейчас граждане Самары, проживающие в аварийном доме, имеют право воспользоваться маневренным жилищным фондом
В ходе которых особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП.
С 26 марта по 30 апреля сотрудники ГИБДД Самарской области проведут усиленные рейдовые мероприятия
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Коллектив завода «ТЯЖМАШ» выдвинул Андрея Трифонова к участию в предварительном голосовании «Единой России»

26 марта 2021 18:33
88
Генеральному директору крупнейшего российского предприятия предложили принять участие в выборах в Госдуму.

Работники сызранского завода «ТЯЖМАШ» выдвинули генерального директора предприятия Андрея Трифонова для участия в предварительном голосовании «Единой России». В его поддержку высказались как заслуженные работники предприятия, так и молодые специалисты.

«ТЯЖМАШ» — одно из старейших предприятий Самарской области, оно основано в 1941 году. Оборудование сызранского производства востребовано и используется по всей России - на современных атомных станциях, горнодобывающих комбинатах, а также на наземных стартовых комплексах космодромов. В пятницу, 26 марта, на предприятии подводили итоги года и награждали лучших сотрудников.

Как отметил заслуженный работник завода, резчик Николай Берглезов, получая из рук Андрея Трифонова почетный знак предприятия, благодаря умелому руководству завод прошел многие сложные этапы своей истории — в том числе и период пандемии.

«Завод был и остается градообразующим предприятием и флагманом своей отрасли, знаковым для области и страны. Мы, ветераны, благодарны вам за то, что «ТЯЖМАШ» выстоял, что на заводе появляются новые рабочие места, что вы заботитесь о нем, о его будущем. И за то, что не забываете нас», — отметил Николай Берглезов.

О том, что завод действительно уверенно справился со сложными условиями пандемии, рассказал и сам Андрей Трифонов. Предприятию удалось избежать приостановки работы — для такого крупного завода как «ТЯЖМАШ» это стало бы настоящей катастрофой. Руководитель подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова завод был признан системообразующим предприятием.  Общими усилиями удалось сохранить на высоком уровне темпы производства и здоровую экономическую обстановку.

 «Я руковожу предприятием одиннадцатый год и всё это время наши с вами результаты только росли — этим, действительно, можно гордиться. Мы превратили известный всей стране завод в современное, технологичное производство, которому не страшны даже самые серьезные трудности», — сказал Андрей Трифонов.

Работники предприятия обратились к нему с предложением выдвинуться на предварительное голосование, чтобы в дальнейшем получить возможность побороться за место в Государственной думе. Заводчане уверены, что их руководитель сможет защитить интересы не только рабочего коллектива, но и всего города.

«Считаем, что ваш опыт позволит вам достойно пройти предвыборную гонку и победить соперников», — отметил Николай Берглезов.

Выступление рабочего с 48-летним стажем поддержала заводская молодежь. По словам слесаря Вячеслава Бондаренко, Андрей Трифонов своей работой доказал, что готов бороться за интересы предприятия, коллектива и Сызрани в целом — в том числе и на федеральном уровне.

«Мы считаем, что Андрей Федорович сможет сделать многое для нашего города. Тысячи семей не представляют себе сегодня, как сложилась бы их жизнь без завода. Мы связываем свое будущее с этим предприятием и с этим городом. И желаем нашему руководителю побед — и на предварительном этапе, и на выборах. Голосовать будем только за него», — добавил Вячеслав Бондаренко.

Андрей Трифонов поблагодарил заводчан за доверие, напомнив, что опыт, которым он располагает, заработан совместно со всем коллективом предприятия.

«Вместе с вами мы научились решать сложнейшие задачи — и с этими навыками можно выходить на новый, более серьезный уровень, чтобы помогать развиваться и заводу, и городу, и нашей области — передовому промышленному региону. Если вы меня поддержите, я сделаю все, чтобы оправдать это доверие», — сказал директор предприятия.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Подать заявки на участие в нем могут все желающие. Срок – до 29 апреля. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Встреча прошла в технопарке «Жигулевская долина», где были представлены разработки крупнейших промпредприятий и научных школ губернии.
26 марта 2021  15:51
Дмитрий Азаров и Денис Мантуров обсудили с промышленниками региона перспективы развития отрасли
Политика региона
149
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы развития промышленности Самарской области.
26 марта 2021  15:45
Дмитрий Азаров: «В Самарской области де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России»
Политика региона
138
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
26 марта 2021  13:14
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
Происшествия
205
В Тольятти приступил к работе Самарский завод медицинских изделий»
26 марта 2021  12:21
В Тольятти приступил к работе «Самарский завод медицинских изделий»
Экономика региона
252
На форуме обсудили вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов.
25 марта 2021  20:40
Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов»
Политика региона
428
Весь список