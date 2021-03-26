Коллектив завода «ТЯЖМАШ» выдвинул Андрея Трифонова к участию в предварительном голосовании «Единой России»

88

Работники сызранского завода «ТЯЖМАШ» выдвинули генерального директора предприятия Андрея Трифонова для участия в предварительном голосовании «Единой России». В его поддержку высказались как заслуженные работники предприятия, так и молодые специалисты.

«ТЯЖМАШ» — одно из старейших предприятий Самарской области, оно основано в 1941 году. Оборудование сызранского производства востребовано и используется по всей России - на современных атомных станциях, горнодобывающих комбинатах, а также на наземных стартовых комплексах космодромов. В пятницу, 26 марта, на предприятии подводили итоги года и награждали лучших сотрудников.

Как отметил заслуженный работник завода, резчик Николай Берглезов, получая из рук Андрея Трифонова почетный знак предприятия, благодаря умелому руководству завод прошел многие сложные этапы своей истории — в том числе и период пандемии.

«Завод был и остается градообразующим предприятием и флагманом своей отрасли, знаковым для области и страны. Мы, ветераны, благодарны вам за то, что «ТЯЖМАШ» выстоял, что на заводе появляются новые рабочие места, что вы заботитесь о нем, о его будущем. И за то, что не забываете нас», — отметил Николай Берглезов.

О том, что завод действительно уверенно справился со сложными условиями пандемии, рассказал и сам Андрей Трифонов. Предприятию удалось избежать приостановки работы — для такого крупного завода как «ТЯЖМАШ» это стало бы настоящей катастрофой. Руководитель подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова завод был признан системообразующим предприятием. Общими усилиями удалось сохранить на высоком уровне темпы производства и здоровую экономическую обстановку.

«Я руковожу предприятием одиннадцатый год и всё это время наши с вами результаты только росли — этим, действительно, можно гордиться. Мы превратили известный всей стране завод в современное, технологичное производство, которому не страшны даже самые серьезные трудности», — сказал Андрей Трифонов.

Работники предприятия обратились к нему с предложением выдвинуться на предварительное голосование, чтобы в дальнейшем получить возможность побороться за место в Государственной думе. Заводчане уверены, что их руководитель сможет защитить интересы не только рабочего коллектива, но и всего города.

«Считаем, что ваш опыт позволит вам достойно пройти предвыборную гонку и победить соперников», — отметил Николай Берглезов.

Выступление рабочего с 48-летним стажем поддержала заводская молодежь. По словам слесаря Вячеслава Бондаренко, Андрей Трифонов своей работой доказал, что готов бороться за интересы предприятия, коллектива и Сызрани в целом — в том числе и на федеральном уровне.

«Мы считаем, что Андрей Федорович сможет сделать многое для нашего города. Тысячи семей не представляют себе сегодня, как сложилась бы их жизнь без завода. Мы связываем свое будущее с этим предприятием и с этим городом. И желаем нашему руководителю побед — и на предварительном этапе, и на выборах. Голосовать будем только за него», — добавил Вячеслав Бондаренко.

Андрей Трифонов поблагодарил заводчан за доверие, напомнив, что опыт, которым он располагает, заработан совместно со всем коллективом предприятия.

«Вместе с вами мы научились решать сложнейшие задачи — и с этими навыками можно выходить на новый, более серьезный уровень, чтобы помогать развиваться и заводу, и городу, и нашей области — передовому промышленному региону. Если вы меня поддержите, я сделаю все, чтобы оправдать это доверие», — сказал директор предприятия.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Подать заявки на участие в нем могут все желающие. Срок – до 29 апреля. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"