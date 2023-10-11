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Ключевые положения народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов

11 октября 2023 12:57
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Ключевые положения народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов
Ко второму чтению партия проработает с Минфином увеличение финансирования по ряду направлений — на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости
 

Промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

«На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал Председатель партии.

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 триллионов рублей.

«Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.

«Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что и другие приоритеты «Единой России» должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиардов рублей на трёхлетку. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С Минфином мы необходимые консультации провели», — сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать «Единая Россия» предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.

«Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей. В нынешнем проекте заложено уже около 17 миллиардов. Но и эту сумму «Единая Россия» считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин проработать возможность увеличения финансирования ещё на 10 миллиардов рублей», — обратился к министрам Председатель партии.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 миллиардов дополнительно, на классное руководство — более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах — по 2 миллиарда ежегодно. На безопасность школ в новых регионах — 9,3 миллиарда рублей ежегодно дополнительно.

Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.

Дополнительного финансирования, считают в «Единой России», требует программа «Профессионалитет». Это поможет выполнить поручение Президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 миллиардов, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 миллионов. Партия предлагает дополнительно выделить 9 миллиардов рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.

«Мы отработаем этот вопрос и будем определять вместе с коллегами-депутатами необходимые источники», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Ещё одно предложение партии — увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 миллион рублей на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550.

«Увеличение средств на модернизацию центров занятости проработаем с коллегами ко второму чтению», — сказал Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение всё, что предусматривалось в программном документе «Единой России».

«Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах — 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые», — сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

«Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысяч почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков», — сообщил Андрей Турчак. С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь Генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.

«Более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии. Особое внимание депутаты всех уровней и партийный актив уделяют мониторингу строительства и реализации социально значимых объектов. Их в Самарском регионе более 6 тысяч: школы, детские сады, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, почтовые и поликлинические отделения. Главная задача – реализовать все пункты народной программы, сформированной из предложений жителей Самарской области», - отметил глава региона , секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Дмитрий Медведев подчеркнул — бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях.

«Но «Единая Россия» вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе», — заключил Дмитрий Медведев.

 

Теги: Единая Россия

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