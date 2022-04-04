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Китайская компания Huawei может подвергнуться новым санкциям США за развитие связей с Россией

4 апреля 2022 20:47
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Huawei расширила возможности для продаж и развития бизнеса в Москве с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Китайская компания Huawei может подвергнуться новым санкциям со стороны США за расширение сотрудничества с Россией. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, передает ТАСС.

По данным издания, четыре российских исследовательских центра Huawei нанимают десятки инженеров, в том числе специалистов по машинному обучению в Новосибирске, исследователей по распознаванию речи в Санкт-Петербурге и аналитиков данных в Нижнем Новгороде. Huawei также расширила возможности для продаж и развития бизнеса в Москве с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Несмотря на первоначальный спад в поставках в нынешнем году смартфонов китайской компании в РФ, их продажи в России за первую половину марта выросли на 300%. В то же время, по утверждению экспертов, Huawei, а также конкурент компания Xiaomi, рискуют нарушить санкции Запада в отношении РФ в случае продолжения поставок телефонов и телекоммуникационного оборудования в Россию. Китайская электроника зачастую содержит полупроводники, изготовленные с помощью американского оборудования, и ее производители должны получать одобрение Вашингтона на их экспорт.

По мнению бывшего сотрудника министерства торговли США Кевина Вольфа, Huawei и другие китайские производители "не могут на законных основаниях экспортировать продукцию в Россию".

"Теоретически возможно, что [Huawei], - считает он, - попытается сделать элементы или базовую станцию без американских инструментов, программного обеспечения".

"Однако трудно поверить в то, что они смогут найти все [полупроводники], которые не были произведены на американском оборудовании", - добавил эксперт.

Как заявил в понедельник председатель совета директоров Huawei Го Пин, компания обеспокоена конфликтом на Украине и отслеживает развитие событий, в том числе в свете антироссийских санкций. В Huawei обратили внимание на те меры, которые были приняты в отношении России рядом стран и регионов мира. При этом, как сказал Го Пин, такие меры очень сложные и постоянно меняются, и компания изучает сложившуюся ситуацию.

 

Фото:   соцсети

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