Китай не поддержал отключение России от SWIFT

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Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", — так дипломат ответил на вопрос о позиции КНР по отключению России от SWIFT.

Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса, пишет РИА Новости.

Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.