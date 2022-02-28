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Китай не поддержал отключение России от SWIFT

28 февраля 2022 12:36
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Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", — так дипломат ответил на вопрос о позиции КНР по отключению России от SWIFT.

Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса, пишет РИА Новости.

Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

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