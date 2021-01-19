Киркорову запретили въезд в Литву

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Певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве, передает РИА Новости. Об этом сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте в Facebook.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах", — прокомментировала решение министр.

Пресс-служба МИД Литвы ранее сообщала, что в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского Совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. А в понедельник внешнеполитическое ведомство республики обратилось в МВД с просьбой включить певца в этот перечень.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала планы Литвы репрессиями и глупостью. Она отметила, что политики в республике используют культуру в антироссийской пропаганде.

Ранее Шуфутинский, комментируя возможность запрета на въезд в Литву, назвал подобное решение глупостью и отметил, что никаких правовых оснований для подобного решения нет.

Крым стал российским регионом в результате проведенного там в марте 2014 года после госпереворота на Украине референдума, на котором свыше 96% избирателей на полуострове высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова