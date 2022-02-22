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Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией

22 февраля 2022 14:39
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После признания Россией независимости республик Донбасса.

Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом, передает РИА Новости.

"Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я <…> сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации", — сказал он.

Действия Москвы он назвал "юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России".

При этом украинский лидер выразил надежду, что войны с Россией не будет. В противном случае, по его словам, на Украине введут военное положение.

Вопрос следует решать путем диалога, уверен Зеленский.

"Мы понимаем все риски, мы призываем Россию <…> садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. Россия это прекрасно знает, и на сегодня об этом знает не только Россия <…> Мы получили ответ? и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", — заключил он.

Слова президента Украины прокомментировали в российском МИД. Как заявил заместитель министра Андрей Руденко, Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их суверенитет.

Вечером 21 февраля президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.

 

Фото:  CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / РИА Новости

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