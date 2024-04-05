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Капремонты школ, детсадов и техникумов: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами реализацию президентских программ

5 апреля 2024 11:05
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Капремонты школ, детсадов и техникумов: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами реализацию президентских программ

Партия подключится к подготовке реестра учреждений образования, которые приведут в порядок по поручению Владимира Путина.

Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения.

Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, в этом году за счёт федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла.

«935 объектов законтрактованы. На многих уже приступили к работам», – сказал он.

В ряде регионов конкурсы на проведение работ ещё не объявлены, и есть риски по срыву графиков работ.

«Особенно тревожная ситуация в Томской области. При плане 36, объявлены конкурсы по 21, заключены контракты по 17 объектам. В Бурятии при плане в девять объектов объявлены конкурсы по трём, четыре контракта заключено. В Саратовской области – план восемь объектов, объявлены конкурсы по четырём, заключены контракты по четырём. В Липецкой области – план 10 объектов, объявлены конкурсы по восьми, заключены контракты по семи. В ЕАО – по плану шесть объектов, заключены контракты по трём. Прошу глав названных регионов принять все меры для исправления ситуации», – сказал Андрей Турчак.

В ряде регионов есть риски и по строительству новых школ. Минпросвещения фиксирует их в 54 регионах.

«В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест. Региональным штабам нужно «засучить рукава» и работать», – подчеркнул Андрей Турчак.

По нескольким регионам «долги» по объектам сохранились с 2022 и 2023 годов. В частности, это три школы в Кировской области, по две – в Хабаровском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, по одной – в Коми, Башкирии, Приморье, Архангельской и Астраханской областях.

«С 2022 года до сих пор не введены школы в Архангельской и Иркутской областях. Прошу предметно разобраться в причинах таких сбоев и принять меры по исправлению ситуации», – сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Отдельно он остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению Президента с 2025 года.

«Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди», – поручил Андрей Турчак.

В Самарской области этот вопрос - на личном контроле главы региона, секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова, и регион находится на лидерских позициях.

 «В 2024 году от муниципалитетов Самарской области в Министерство Просвещения РФ было подано 115 заявок на капремонт школ, 33 из которых одобрены и приняты в работу на ближайшие 3 года.  На 2024 год в областном бюджете предусмотрен 21 млн рублей на региональную часть софинансирования данной программы. В рамках региональной программы также будут проводиться капитальные ремонты объектов образования. На эти цели в бюджете Самарской области предусмотрено 915 млн рублей.

В 2024 году в регионе продолжится строительство 4 образовательных учреждений: две школы в Самаре, по одной - в Тольятти и Сызрани.

Кроме того, среди поправок в бюджет Самарской области на 2024-2026 гг. от парламентской фракции «Единой России»  будет выделено еще 300 миллионов рублей на капремонт и оснащение образовательных организаций», - рассказала координатор партпроекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Он особо обратил на это внимание регионов, которые нарушают сроки сдачи объектов.

Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу «Профессионалитет».

Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счёт федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 миллиарда рублей. Секретарь Генсовета рекомендовал сохранить их в системе образования субъектов.

«Губернаторы могли бы их направить на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных медкабинетов», – сказал Андрей Турчак.

Министр просвещения также отдельно остановился на регионах-должниках по строительству детсадов.

«Самое большое количество долгов в Астраханской области – семь объектов. По одному объекту в Ставропольском крае, Иркутской, Кемеровской областях, Ненецком автономном округе. Эту надо работу максимально быстро завершить», – подчеркнул министр.

Помимо этого, на федеральном штабе шла речь об обеспечении безопасности школ. В перспективе будет введён принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления Правительства уже подготовлен.

«Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при организации охраны каждого объекта образования и помогать обеспечивать максимально эффективную работу частных охранных организаций на них.

Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи.

«Единая Россия» организовала такое обучение в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях. Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы», – сказал Андрей Турчак.

Ещё одно поручение главы государства, которое партия возьмёт на контроль – по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

«В этом году по решению Президента вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населённых пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах. Просил бы Ольгу Казакову и Алёну Аршинову (депутаты Госдумы от «Единой России» – прим.ред.) взять на контроль реализацию этого решения на местах. Чтобы у нас не получилось так, что с увеличением этой выплаты одновременно будут снижены другие», – подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на её реализацию.

Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

В Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов. 

Теги: Единая Россия

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