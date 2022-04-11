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Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом.
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Канцлер Австрии Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими

11 апреля 2022 21:12
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Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным открытыми, но жесткими, передает РИА Новости.

"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — говорится в заявлении для СМИ, которое приводит Kurier.

Кроме того, глава австрийского правительства в беседе с российским лидером подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, "пока на Украине гибнут люди".

Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом. Он отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом отметил необходимость коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.

Канцлер при этом указал, что не видит альтернативы прямым переговорам с Россией, и назвал свою поездку "долгом".

Нехаммер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.

 

Канцлер Австрии Карл Нехаммер   Фото:   © EPA-EFE/DRAGAN TATIC/ТАСС

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