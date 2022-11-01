Кадровые перестановки произошли в правительстве Самарской области

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В правительстве Самарской области произошли очередные перестановки. Виктор Трусов покинул пост главы департамента охоты и рыболовства.

На официальном сайте департамента появилась информация о том, что сейчас Виктор Платонов временно исполняет обязанности руководителя ведомства. Как стало известно, поводом для отставки Виктора Трусова стало его заявление об уходе.

Виктор Трусов работал главой департамента охоты и рыболовства с декабря 2018 года. Перед этим 13 лет руководил управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области. Чем теперь он будет заниматься, пока неизвестно.

Также свой пост покидает глава Клявлинского района Иван Соловьёв. Он обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой о сложении полномочий руководителя муниципалитета. Дело в том, что почтенный возраст уже не дает возможности заниматься рабочими процессами так энергично, как хотелось бы, отметил Иван Николаевич. К слову, 3 октября главе района исполнилось 76 лет. Губернатор с пониманием отнесся к просьбе Ивана Соловьёва и поблагодарил его за успешную и результативную работу, пишет ГТРК Самара.