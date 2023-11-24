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Призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.
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Кабмин утвердил изменения в воинском учете о верхней границе призывного возраста

24 ноября 2023 21:58
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Призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.

Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточняется в документе.

Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года. В соответствии с ним, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.

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