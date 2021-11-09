Кабмин установил новый порядок регистрации безработных

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Правительство РФ приняло новый порядок регистрации на бирже труда, теперь безработные на постоянной основе смогут вставать на учет дистанционно, а все центры занятости будут постепенно переводить на единую цифровую платформу "Работа в России". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

"Пандемия оказала серьезное влияние на все сферы нашей жизни, в том числе на рынок труда. Еще в прошлом году, чтобы защитить здоровье людей, правительство установило временный порядок регистрации на бирже труда", - указал он. Премьер напомнил, что тогда появилась и возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного дистанционно - сделать это стало можно через сайт "Работа в России" или с помощью портала госуслуг.

"Это избавило граждан от очередей и хождения по инстанциям. Стало гораздо удобнее, - рассказал Мишустин. - Продолжим такую практику. Люди, которые ищут или потеряли работу, смогут регистрироваться на базе единой цифровой платформы "Работа в России" и в дальнейшем".

Он пояснил, что первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в этом месяце. "Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января, Москва сделает это через год, - сказал глава кабмина. - А до этого будет действовать временный порядок регистрации безработных".

Одновременно с этим правительство продолжит развивать дистанционные сервисы для людей, которые ищут работу, продолжил Мишустин. Большинство процессов будет автоматизировано, заверил он. Как пояснил премьер, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства.

"Межведомственное взаимодействие избавит людей от сбора огромного пакета документов. Для трудоустройства через центры занятости достаточно будет направить в электронном виде заявление и резюме, то есть сведения об уровне квалификации и стаже. При этом, конечно же, у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, чтобы получить помощь с поиском работы, если они считают такой формат более удобным", - подытожил он.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС