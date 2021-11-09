Я нашел ошибку
Главные новости:
9 ноября композитору исполняется 92 года.
Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову
Дмитрий Песков отметил, что "поливариантность [возможных мер] находится в прерогативе правительственного штаба".
Кремль не обсуждает введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы "Главная тема".
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
Правила русского языка решили обновить.
Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации
Михаил Мишустин сообщил, что теперь безработные могут встать на учет дистанционно, а все центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу "Работа в России".
Кабмин установил новый порядок регистрации безработных
Главная задача – максимально снизить риск пожаров.
В регионе проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в жилом секторе
Это значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей поселка. 
В Смышляевке завершилось строительство нового административного здания отделения полиции
Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня по всей стране действуют усиленные меры борьбы с коронавирусом.
Дмитрий Азаров рассказал об эффекте нерабочих дней в регионе на федеральном штабе по борьбе с коронавирусом
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-0.11
EUR 82.65
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Кабмин установил новый порядок регистрации безработных

9 ноября 2021 19:12
151
Михаил Мишустин сообщил, что теперь безработные могут встать на учет дистанционно, а все центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу "Работа в России".

Правительство РФ приняло новый порядок регистрации на бирже труда, теперь безработные на постоянной основе смогут вставать на учет дистанционно, а все центры занятости будут постепенно переводить на единую цифровую платформу "Работа в России". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

"Пандемия оказала серьезное влияние на все сферы нашей жизни, в том числе на рынок труда. Еще в прошлом году, чтобы защитить здоровье людей, правительство установило временный порядок регистрации на бирже труда", - указал он. Премьер напомнил, что тогда появилась и возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного дистанционно - сделать это стало можно через сайт "Работа в России" или с помощью портала госуслуг.

"Это избавило граждан от очередей и хождения по инстанциям. Стало гораздо удобнее, - рассказал Мишустин. - Продолжим такую практику. Люди, которые ищут или потеряли работу, смогут регистрироваться на базе единой цифровой платформы "Работа в России" и в дальнейшем".

Он пояснил, что первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в этом месяце. "Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января, Москва сделает это через год, - сказал глава кабмина. - А до этого будет действовать временный порядок регистрации безработных".

Одновременно с этим правительство продолжит развивать дистанционные сервисы для людей, которые ищут работу, продолжил Мишустин. Большинство процессов будет автоматизировано, заверил он. Как пояснил премьер, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства.

"Межведомственное взаимодействие избавит людей от сбора огромного пакета документов. Для трудоустройства через центры занятости достаточно будет направить в электронном виде заявление и резюме, то есть сведения об уровне квалификации и стаже. При этом, конечно же, у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, чтобы получить помощь с поиском работы, если они считают такой формат более удобным", - подытожил он.

 

Фото:    Михаил Джапаридзе/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
321
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
276
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
494
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
9 ноября 2021  09:43
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
655
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
8 ноября 2021  18:39
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
631
Весь список