Кабмин сможет вводить предельные цены на товары при росте цен на 10% в течение 60 дней

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности правительства вводить предельные цены на социально значимые товары при росте цен на 10% и более в течение 60 дней, передает ТАСС. Распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемые на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ, могут устанавливаться правительством РФ на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора", - говорится в документе.

Согласно постановлению, Минэкономразвития (МЭР) будет осуществлять подготовку предложений об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары. Кроме того, МЭР совместно с Минсельхозом РФ установят порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен на продовольственные товары.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

Ранее правительство могло воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.

Фото: anews.com