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Кабмин поддержал законопроект о конфискациях за организацию незаконной миграции

24 июня 2024 09:29
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Кабмин поддержал законопроект о конфискациях за организацию незаконной миграции

Кабинет министров России поддержал законопроект о конфискации денег, ценностей и другого имущества, приобретенных за организацию незаконной миграции. О положительном отзыве правительства в понедельник, 24 июня, сообщает РИА Новости.

Соответствующую инициативу подготовил депутат Государственной Думы Петр Толстой. На данный момент подобные меры в Уголовном кодексе (УК) не предусмотрены.

Также, согласно законопроекту, организация незаконного въезда, пребывания в России иностранцев или лиц без гражданства, а также их транзита наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

За то же преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок до семи лет. Дополнительными видами взыскания здесь могут быть штраф до полумиллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор начнет собирать данные о мигрантах, которые при наличии действующего сертификата не знают русский язык на достаточном уровне. Отмечается, что не подтвердившие знание иностранцы будут попадать в соответствующий реестр. В свою очередь, в выдавших сертификат организациях будет проводиться проверка совместно с Генпрокуратурой, пишет Лента.

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