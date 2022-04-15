Кабмин наделили временным правом проводить индексацию пенсий и социальных пособий

98

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) заявил, что у правительства есть временное право проводить индексацию пенсий, социальные пособий и МРОТ, передает ТАСС.

"У правительства сейчас временное право [индексировать социальные платежи] есть. И я убежден, что правительство им воспользуется. Учитывая то, что у нас действительно инфляция серьезно выросла выше прогнозных темпов, соответственно, покупательную способность надо сохранять. Для этого необходимо увеличить и МРОТ, и прожиточный минимум, проиндексировать пенсии, проиндексировать социальные пособия", - сказал Нилов ТАСС в пятницу.

Как ранее сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, такая норма появилась после вступления в силу законов из первого пакета антикризисных мер, разработанного для противодействия западным санкциям, введенным в отношении РФ.

14 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат готовится и будет объявлена в ближайшее время.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС