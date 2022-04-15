Кабмин наделили временным правом проводить индексацию пенсий и социальных пособий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он уточнил, что спецоперация закончится, как только Украина станет безопасной для России.
Сенатор Климов: спецоперация России по защите Донбасса довольно скоро закончится
В этот день станут известны победители и призёры фестиваля. 
В КРЦ «Звезда» пройдет гала-концерт «Веснушки – 2022»
Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание регионального кабинета министров.
На заседании облправительства предложено предоставить новую меру поддержки на организацию дачных маршрутов
В Самаре заболели за сутки 87 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Сейчас на территории региона находятся 1336 вынужденных переселенцев, из них 362 ребенка.
В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для людей, прибывающих из ДНР и ЛНР
На мероприятии обсудили широкий круг вопросов, в том числе установление границ СНТ и земельных участков собственников, оформление недвижимости СНТ.
Росреестр СО: сложные вопросы садовых некоммерческих товариществ обсудили на круглом столе 
Представить свои проекты, которые позволят улучшить жизнь страны, можно до 22 апреля 2022 года.
Жители губернии – лидеры по подаче заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
В Самарской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 195 объектов недвижимости, из них 140 земельных участков.
Росреестр СО:  «Гаражная амнистия» заработала в городах и районах региона
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
1.44
EUR 88
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Кабмин наделили временным правом проводить индексацию пенсий и социальных пособий

15 апреля 2022 15:37
98
Такая норма появилась после вступления в силу законов из первого пакета антикризисных мер.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) заявил, что у правительства есть временное право проводить индексацию пенсий, социальные пособий и МРОТ, передает ТАСС.

"У правительства сейчас временное право [индексировать социальные платежи] есть. И я убежден, что правительство им воспользуется. Учитывая то, что у нас действительно инфляция серьезно выросла выше прогнозных темпов, соответственно, покупательную способность надо сохранять. Для этого необходимо увеличить и МРОТ, и прожиточный минимум, проиндексировать пенсии, проиндексировать социальные пособия", - сказал Нилов ТАСС в пятницу.

Как ранее сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, такая норма появилась после вступления в силу законов из первого пакета антикризисных мер, разработанного для противодействия западным санкциям, введенным в отношении РФ.

14 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат готовится и будет объявлена в ближайшее время.

 

Фото:    Александр Рюмин/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
316
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
350
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
221
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
215
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
15 апреля 2022  09:45
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек
226
Весь список