К многодетной «Семье года» из Смышляевки  «на огонек» заглянули волонтеры 

79

В семействе Ларисы Петренко Масленицу не ждут: блины пекут по любому поводу. В этой семье - трое приемных детей - от 8 до 12 лет. Супруги Владимир и Лариса не раз становились «Семьей года» в Волжском районе – и в 2015, и в 2019 годах, а в прошлом году Владимира наградили региональным знаком общественного признания «Во славу отцовства».

Дружная семья Петренко- Ильиных всегда самостоятельно справлялась с трудностями не только во время пандемии: супруги поддерживают друг друга во всех начинаниях, дети помогают своим приемным родителям и дома, и в небольшом приусадебном хозяйстве. Да и никогда не скажешь, что в этой семье нет кровного родства: атмосфера душевного тепла и уюта царит здесь несмотря ни на что и гостям всегда рады.

Сегодня к многодетной семье «на огонек» заглянули волонтеры Волжского района – Максим Кануев и Ирина Мануева. Они привезли продукты для празднования широкой Масленицы: муку, масло, молоко, яйца, сахар, мясные и колбасные изделия.

«Масленица – это самый позитивный и по-настоящему народный праздник. Блины символизируют солнце, скорейшее наступление весны и теплых дней. Мы рады побывать в такой дружной семье, поддержать приемных родителей в такое непростое время», - отмечает волонтер Максим Кануев, депутат собрания представителей Волжского района.

«Помочь семьям в трудной жизненной ситуации в наших силах. Почти год работает наш Объединенный волонтерский центр. За это время мы практически стали одной семьей. С самого начала пандемии мы привлекаем к волонтерской помощи предпринимателей региона, социально ориентированный бизнес. Вот и сегодня передали семье Ларисы Борисовны вкусную продукцию нашего партнера – предприятия «Фон Бекон», - рассказала волонтер Ирина Мануева.

Детские энциклопедии и развивающие игры - подарки от Администрации Волжского района и местного отделения партии «Единая Россия» передала исполнительный секретарь Татьяна Жигулина.

Она и рассказала волонтерам об этой замечательной семье из Смышляевки. Владимир занимается танцами и отличное поет, Анастасия делает успехи в бальных танцах. Александра -самая старшая. Она учится в 5 классе, занимается дзюдо и может похвастаться победами на турнирах районного и городского масштаба. Пока из всех детей только Саша освоила искусство блинопечения. Вову и Настю – учеников начальной школы – пока к плите не подпускают. Но теперь благодаря дополнительному количеству продуктов и младшие дети смогут попробовать свои силы и напечь блинчиков, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"