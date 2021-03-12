Я нашел ошибку
Главные новости:
В системе зарегистрированы рекордные 14.5 миллионов жителей страны, среди них почти 350 тысяч жителей Самарской области. 
Физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне» - 90 лет
Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» – общественный проект ПФО для вовлечения молодёжи в театральную среду в целях расширения её культурного кругозора.
«Театральное Приволжье»: 27 марта назовут имена лауреатов окружного фестиваля
Которые приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Самарской области завершились конкурсные процедуры по дорожным объектам 2021 года
Сформирован комитет по организации предварительного голосования – в него вошли общественники и добровольцы.  
«Единая Россия» начала подготовку к осенним выборам в Госдуму и Самарскую губернскую думу 
Волонтеры передали набор «масленичных» продуктов, детские энциклопедии и развивающие игры.
К многодетной «Семье года» из Смышляевки  «на огонек» заглянули волонтеры 
В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье».
Из Самары в Йошкар-Олу запускают первый туристический поезд
На котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут 22 ведущие организации туристической отрасли региона.
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
11 марта началось первенство РФ по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 2003-2007 годов рождения.
В Республике Марий Эл стартовали соревнования «Зимней Туриады» ПФО
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

К многодетной «Семье года» из Смышляевки  «на огонек» заглянули волонтеры 

12 марта 2021 17:11
79
Волонтеры передали набор «масленичных» продуктов, детские энциклопедии и развивающие игры.

В семействе Ларисы Петренко Масленицу не ждут: блины пекут по любому поводу. В этой семье - трое приемных детей - от 8 до 12 лет. Супруги Владимир и Лариса не раз становились «Семьей года» в Волжском районе – и в 2015, и в 2019 годах, а в прошлом году Владимира наградили региональным знаком общественного признания «Во славу отцовства».

Дружная семья Петренко- Ильиных всегда самостоятельно справлялась с трудностями не только во время пандемии: супруги поддерживают друг друга во всех начинаниях, дети помогают своим приемным родителям и дома, и в небольшом приусадебном хозяйстве. Да и никогда не скажешь, что в этой семье нет кровного родства: атмосфера душевного тепла и уюта царит здесь несмотря ни на что и гостям всегда рады.

Сегодня к многодетной семье «на огонек» заглянули волонтеры Волжского района – Максим Кануев и Ирина Мануева. Они привезли продукты для празднования широкой Масленицы: муку, масло, молоко, яйца, сахар, мясные и колбасные изделия.

«Масленица – это самый позитивный и по-настоящему народный праздник. Блины символизируют солнце, скорейшее наступление весны и теплых дней. Мы рады побывать в такой дружной семье, поддержать приемных родителей в такое непростое время», - отмечает волонтер Максим Кануев, депутат собрания представителей Волжского района.

«Помочь семьям в трудной жизненной ситуации в наших силах. Почти год работает наш Объединенный волонтерский центр. За это время мы практически стали одной семьей. С самого начала пандемии мы привлекаем к волонтерской помощи предпринимателей региона, социально ориентированный бизнес. Вот и сегодня передали семье Ларисы Борисовны вкусную продукцию нашего партнера – предприятия «Фон Бекон», - рассказала волонтер Ирина Мануева.

Детские энциклопедии и развивающие игры - подарки от Администрации Волжского района и местного отделения партии «Единая Россия» передала исполнительный секретарь Татьяна Жигулина.

Она и рассказала волонтерам об этой замечательной семье из Смышляевки. Владимир занимается танцами и отличное поет, Анастасия делает успехи в бальных танцах. Александра -самая старшая. Она учится в 5 классе, занимается дзюдо и может похвастаться победами на турнирах районного и городского масштаба. Пока из всех детей только Саша освоила искусство блинопечения.  Вову и Настю – учеников начальной школы – пока к плите не подпускают. Но теперь благодаря дополнительному количеству продуктов и младшие дети смогут попробовать свои силы и напечь блинчиков, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
207
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь распространился на несколько этажей
12 марта 2021  13:11
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах
Происшествия
242
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
178
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
12 марта 2021  12:42
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
Происшествия
260
Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта
12 марта 2021  11:12
Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта
Транспорт
183
Весь список