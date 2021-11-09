Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает

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Департамент информационной политики в связи с тем, что официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает, сообщает: причины сбоя выясняются, в службу поддержки социальной сети Instagram направлены все необходимые запросы. Ответ на них должен быть дан в течение суток. Меры для восстановления работы аккаунта принимаются. Официальную информацию о деятельности Губернатора можно найти на сайте Правительства региона, официальных страницах «Самарская область» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а также мессенджерах Viber и Telegram.