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Исполнение поручений губернатора Самарской области – на контроле Правительства региона

29 августа 2023 13:59
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Виктор Кудряшов провел оперативное совещание.

В понедельник, 28 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и отдельных муниципальных образований.

Традиционно совещание началось с оценки оперативной обстановки на территории области. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды реки Волга у города Самара составляет 28,53 метра по Балтийской системе высот, у верхнего бьефа – 50,77 метра.

Олег Бойко подробно остановился на резонансном происшествии, свидетелями которого 26 августа стали самарцы. На площади 500 кв.м. горело неэксплуатируемое здание, и мусор на улице Арзамасской в Кировском районе областного центра. К тушению огня были привлечены пожарный поезд, 100 сотрудников МЧС и 38 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Идет расследование обстоятельств происшествия.

Участники совещания оценили ход реализации национальных проектов – этот вопрос регулярно рассматривается в ходе оперативных совещаний. Председатель областного Правительства подчеркнул, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе недавнего визита в Самарскую область высоко оценил работу по реализации национальных проектов, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хаснуллин также назвал регион среди лидеров по исполнению показателей нацпроектов и госпрограмм.

«Коллеги, прошу учитывать все риски, которые могут повлиять на достижение результата - сложности с поставками, работа недобросовестных подрядчиков и другие факторы. У вас есть возможность принимать оперативные решения для снижения таких рисков. Важно, чтобы такие решения были экономически обоснованы и принимались своевременно», - обратился к министрам регионального Правительства Виктор Кудряшов.

Особое внимание на совещании уделили исполнению поручений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам встречи с активом жителей шести муниципальных образований: Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Красноармейского, Нефтегорского и Пестравского районов. Поручения касались разных сфер жизни села: строительства дорог, водоснабжения, решения вопросов экологии.

Александр Мордвинов доложил, что в соответствии с решениями, принятыми Главой региона, будет проведен ремонт сети водоснабжения ряда населенных пунктов в Красноармейском районе Самарской области. Кроме того, в селе Большая Глушица в сжатые сроки планируют возвести новые сети водоотведения, к которым будут подключены 32 многоквартирных дома, школа, детский сад, культурно-оздоровительный и тренировочный центр. Новый уровень качества коммунальных услуг смогут оценить более двух тысяч человек.

«Мы традиционно держим на контроле все поручения Губернатора Самарской области, которые он дает по итогам встреч с активом района. Эти вопросы поступают в ведомства и быстро отрабатываются. Уже в этом году начнется капитальный ремонт сетей водоснабжения в 9 сельских поселениях Красноармейского района. Буквально через неделю будут объявлены конкурсные процедуры, будет выбран подрядчик, он начнет работу в текущем году, а в следующем около шести тысяч человек будут обеспечены качественными услугами водоснабжения», - сообщил председатель областного Правительства.

Председатель областного Правительства отметил, что на вопросы, связанные с водоснабжением, без учета федеральных средств и софинасирования, в будущем году из областного бюджета будет направлено порядка 300 млн рублей.

На оперативном совещании рассмотрели также вопросы ремонта и строительства дорог и тротуаров на территории Большеглушицкого, Большечерниговского, Пестравского районов. По многим из этих объектов уже проведены либо проводятся конкурсные процедуры. Работы планируется завершить осенью, до наступления зимних холодов.

«Обсудили непростой вопрос по строительству плотины в Большой Глушице, на реке Большой Иргиз. Она необходима для водоснабжения населенных пунктов и для полива посевов. Мы предусмотрели средства на корректировку проекта, министерство лесного хозяйства доложило, что найдено техническое решение, которое позволит построить плотину с минимальными расходами. После корректировки проекта мы также предусмотрим ресурсы, чтобы этот объект появился как можно быстрее», - рассказал Виктор Кудряшов.

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