Информация про паспорта для граждан Херсонской области

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области информирует, что в целях соблюдения конституционных прав граждане, вынужденно покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации с территории Херсонской области, могут получить оформленный паспорт гражданина Российской Федерации в любом миграционном подразделении по месту обращения в случае, если ранее заявление о выдаче (замене) паспорта было подано на территории Херсонской области.