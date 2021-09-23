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Инаугурация губернатора Хабаровского края Дегтярева состоится 24 сентября

23 сентября 2021 23:27
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Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона.

"Церемония официального вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева состоится в пятницу днем, 24 сентября", - сказала собеседница агентства.

Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. До этого он был депутатом Госдумы - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

 

Фото:  РИА Новости / Григорий Сысоев

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