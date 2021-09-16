Игорь Комаров встретился с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским

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15 сентября полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским, в ходе которой обсуждалась реализация комплексного плана по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полными и точными сведениями. Работа ведется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На совещании обсуждалась организация комплексных кадастровых работ, уточнение и внесение в ЕГРН сведений об административнотерриториальных образованиях, территориальных зонах, земельных участков и т.д.

Особое внимание было уделено реализации эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), в котором участвуют два региона ПФО - Республика Татарстан и Пермский край. Эксперимент проводится по поручению Правительства РФ в 2021 году. В частности, стороны отметили важность мероприятий по верификации сведений о границах лесничеств и приведении их в соответствие с данными ЕГРН по пилотным муниципальным образованиям.

Игорь Комаров отметил, что Росреестром совместно с регионами ПФО ведётся нужная и серьёзная работа, чтобы граждане и бизнес могли совершать операции с недвижимостью в режиме «одного окна» просто и быстро - от аренды жилья до строительства предприятий.

«Качество и полнота данных ЕГРН будут значительно влиять на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов, в том числе на формирование консолидированного бюджета по имущественным налогам и сборам, защиту прав собственников при реализации проектов. Основной задачей проекта должно стать упрощение процедур согласования на всех уровнях», - сказал полномочный представитель.

Как заявил Олег Скуфинский, в этом году Росреестром на портал Госуслуг выведены наиболее востребованные людьми виды выписок из ЕГРН, к концу 2023 года предполагается обеспечить доступ на ЕПГУ всех массовых сервисов Росреестра.

«Наша целевая модель – от данных к сервисам и услугам. Только на точных и полных данных можно принимать верные управленческие решения, разрабатывать удобные сервисы для людей. Для этого во всех субъектах реализуются «дорожные карты» по формированию полных и точных данных государственного реестра недвижимости. Мы приняли ведомственную программу цифровой трансформации, чтобы повысить долю электронных услуг. По поручению Правительства провели системную работу по анализу эффективности использования земли и вовлечению ее в оборот. Сейчас реализуем эксперимент по созданию ЕИР, который станет первым шагом для формирования национальной системы пространственных данных», - сказал руководитель Росреестра.

По его словам, для выполнения таких масштабных задач важно взаимодействие с аппаратами полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах и работа с региональными управленческими командами, их максимальная вовлеченность в процесс.

Эксперимент по созданию ЕИР проводится Росреестром в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2429. Основной целью ЕИР является объединение сведений, содержащихся в различных государственных информационных ресурсах федеральных и региональных органов власти. Новый ресурс позволит гражданам, государству и бизнесу получать наиболее полную информацию об определенной территории, в том числе для строительства жилья и предоставления земельного участка, а также вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты.

Фото: пресс-служба ПФО