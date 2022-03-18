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Игорь Комаров: «Важно не допустить отдаления власти от граждан»

18 марта 2022 14:37
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Участники заседания рассмотрели вопрос, касающийся принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Важно не допустить отдаления власти от граждан», - сказал Игорь Комаров о проекте закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

17 марта 2022 года в Казани (Республика Татарстан) полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел расширенное заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, где обсуждалось совершенствование правовых основ местного самоуправления в единой системе публичной власти. В работе Совета также приняли участие председатель комитета ГосДумы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, руководители законодательных органов регионов округа, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков и помощник полпреда Алексей Симонов.

Участники заседания рассмотрели вопрос, касающийся принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Проект закона принят ГосДумой в первом чтении; рассмотрение во втором чтении ожидается в начале июня.

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно: «В стране проведена серьезная работа по становлению института местной власти, при этом наряду с совершенствованием организационных основ местного самоуправления главным итогом этой работы должно стать реальное улучшение жизни людей. Этот вариант самоуправления позволяет консолидировать финансовые, организационные и кадровые ресурсы для решения вопросов местного значения. Важно не допустить отдаления власти от граждан. Надо развивать различные формы самостоятельного участия жителей муниципалитетов в решении локальных вопросов, поощрять местные инициативы».

В Приволжском федеральном округе модель одноуровневой системы местного самоуправления применяется в Удмуртской Республике, в текущем году аналогичные преобразования планируется завершить в Чувашской Республике, Пермском крае и Нижегородской области.

Как отметил заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Денис Степанюк, «крайне важно взаимодействие с регионами, обмениваться опытом, мы внимательно изучаем все поправки и предложения, которые поступают. Мы открыты для обсуждения и будем продолжать эту работу».

Новый закон призван решить ряд ключевых задач: распространить зафиксированный в обновленной Конституции принцип единства публичной власти на все ее уровни, включая местное самоуправление; повысить уровень ответственности муниципальных руководителей, обеспечить баланс их прав и обязанностей; укрепить экономическую базу местной власти, отдавая приоритет самодостаточным, сильным муниципалитетам.

Для этого, подчеркнул полпред, предусматривается серьезное изменение структуры местного самоуправления - предлагается создать одноуровневую систему местной власти, упразднив городские и сельские поселения и муниципальные районы.

Павел Крашенинников как один из разработчиков законопроекта отметил, что «предлагается уйти от восьми видов муниципального образования и сделать три: городские округа, муниципальные округа и территория городов федерального значения. Для основной части субъектов РФ - это городской округ и муниципальные округа. Необходимо обеспечить пешеходную доступность, чтобы оперативно решать проблемы людей».

Участники заседания высказали ряд замечаний и предложений по проекту закона. По общему мнению, его принятие откроет новый этап в развитии института местного самоуправления в России. Первый заместитель главы муниципального образования г. Казань Денис Калинкин, выступая от имени муниципального сообщества, поддержал принятие нового федерального закона и обратил внимание на доступность и единообразие понимания закона гражданами и необходимость устранения ряда противоречий.

По итогам совещания все предложения и замечания будут внесены в протокольное решение для дальнейшей проработки, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

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