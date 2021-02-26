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Сейчас в географии проекта территории Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей.
Игорь Комаров провел совещание по вопросам реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье»
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Игорь Комаров провел совещание по вопросам реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье»

26 февраля 2021 17:42
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Сейчас в географии проекта территории Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей.

26 февраля 2021 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по реализации общественного проекта «Ментальное здоровье». В рамках проекта создается система комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра (РАС) для их социализации и формирования в обществе более толерантного отношения. Сейчас в географии проекта территории Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей.

Вместе с представителями аппарата полпреда и заместителями руководителей органов исполнительной власти указанных регионов в совещании приняли участие представители федеральных органов власти, общественных организаций и партнеры проекта.

Участники мероприятия обсудили итоги реализации проекта в 2020 году и перспективы его развития.

Открывая совещание, полпред подчеркнул, что «глава государства своим поручением (п.7 Пр-647 от 10 апреля 2020 года) рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ развивать систему социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, предусмотрев использование и механизмов государственно-частного партнёрства, а также привлечение некоммерческих организаций».

В числе положительных результатов реализации проекта на территории пилотных регионов ПФО Игорь Комаров отметил, «что наравне с традиционными учреждениями, работающими в системе образования с детьми, имеющими ментальные расстройства, значительно выросло число детей, посещающих инклюзивные группы и классы». Так, с начала реализации проекта в 9,4 раза (с 103 до 966) увеличилось число детей, обучающихся в инклюзивных образовательных группах в детских садах; в 7,4  раза (с 54 до 403) выросло количество ребят, обучающихся в инклюзивных классах школ регионов. Благодаря проекту около 5 тысяч детей получают дополнительные услуги в рамках различных социальных программ и еще около тысячи проходят медицинскую реабилитацию.

На совещании также обсуждены текущие проблемы и подготовлены задачи, которые предстоит решить в текущем году. Игорь Комаров обратил внимание руководителей профильных федеральных ведомств на необходимость организации контроля за проведением учреждениями здравоохранения скрининга детей, в том числе с использованием опросника M-CHAT-R, ликвидации дефицита педагогов общего и дополнительного образования, специализирующихся на работе с детьми с РАС, внедрения инновационных коррекционно-развивающих занятий с детьми с РАС в детских садах и школах. По мнению полпреда, «базовые основы работы с людьми с расстройством аутистического спектра должны даваться абитуриентам во всех педагогических ВУЗах и ВУЗах, готовящих специалистов в сферах спорта, культуры и социальной работы, а значит быть заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте». «Особым инструментом работы должны стать Центры ментального здоровья, их площадки для апробации и масштабирования наработанных практик как в регионах, так и в округе в целом», - отметил полпред.

«Крайне важно думать о будущем детей с РАС. Уже сегодня необходимо создавать рабочие места и условия организации работы для них», - подытожил Игорь Комаров.

Напомним, координатором проекта «Ментальное здоровье» на территории округа выступает Приволжский центр ментального здоровья. В числе задач Проекта: создание системы раннего выявления детей с РАС, аккумулирование и тиражирование наиболее эффективных отечественных и зарубежных методик помощи людям с РАС разных возрастов, организация работы ресурсных центров в социальном обслуживании, образовании, здравоохранении; оказание адаптивной медицинской и другой помощи людям с РАС и их семьям; обучение специалистов учреждений различных сфер, взаимодействующих с людьми с РАС, повышение информированности об аутизме.

Нижегородская область стала первым регионом, начавшим реализацию проекта. Позднее к ней присоединились Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Пензенская и Ульяновская области, передает пресс-служба ПФО.

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