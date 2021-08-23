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Игорь Комаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов ПФО

23 августа 2021 17:44
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Заседание состоялось в онлайн формате в рамках молодежного форума «iВолга».

23 августа 2021 г. полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в заседании окружного Совета ректоров вузов округа по развитию молодежной науки и продвижению современных технологий. Заседание состоялось в онлайн формате в рамках молодежного форума «iВолга».

Вместе с представителями вузов в мероприятии приняли участие председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков и генеральный директор, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Нина Яныкина, а также участники научно-технологической смены молодежного форума «iВолга».

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что «площадка форума «iВолга», который традиционно имеет инновационную составляющую, не случайно выбрана для обсуждения развития науки в регионах».

«Очевидно, что без постоянного притока молодежи в научную сферу высокотехнологичного будущего и устойчивого развития у нашей страны не будет. Нужно создавать условия для формирования плодотворной научно-исследовательской среды для молодежи. Глубокие знания, системное мышление, серьезная научная дискуссия должны быть дополнены стимулами и методами, которые помогли бы молодому ученому чувствовать себя уверенно», – сказал полномочный представитель.  

В выступлениях участников Совета ректоров вузов были подняты темы развития студенческой науки как драйвера развития технологического предпринимательства, изменения классического образования под воздействием современных технологий, роли молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития России, а также рассмотрены лучшие практики поддержки молодых ученых в вузах регионов ПФО. 

В ходе заседания Совета резидентам «iВолги» была предоставлена возможность задать вопросы ректорам вузов и получить конкретные ответы. Так, по инициативе «иволжан» было обсуждено внедрение молодежных проектов и разработок в реальный сектор экономики, ускоренное развитие фундаментальной науки, миграция молодых ученых, создание условий для самореализации в регионах и другие. В ходе итоговой дискуссии были предложены новые подходы по решению актуальных проблем, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

 

Теги: вузы заседание ПФО Совет ректоров

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