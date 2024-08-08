Игорь Комаров принял участие в подписании трехстороннего соглашения с окружными объединениями профсоюзов и работодателей

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7 августа 2024 года в Нижнем Новгороде состоялось подписание нового трехстороннего соглашения о взаимодействии с Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО и Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Документ подписали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, председатель окружного Координационного совета, вице-президент РСПП Виктор Клочай и председатель Ассоциации территориальных организаций объединений профсоюзов ПФО Анатолий Соколов.

Предмет Соглашения – организация взаимодействия и осуществление мероприятий, направленных на достижение в субъектах РФ, находящихся в ПФО, стабильности в экономической и социально-трудовой сферах, обеспечение контроля соблюдения прав и законных интересов работников и работодателей, повышение уровня и качества жизни граждан.

Полпред Игорь Комаров, обращаясь к участникам, отметил: «За время действия предыдущего соглашения нами достигнуты хорошие результаты: сохранены темпы развития ведущих отраслей, обеспечена стабильность в экономической и социально-трудовой сферах. В условиях санкционного давления в ПФО наблюдается рост промышленного производства. В первом полугодии индекс в целом по округу составил более 105%, что выше среднероссийского показателя (РФ – 104,4%). В текущем году в регионах округа запускаются новые инвестиционные проекты в автопроме, авиа- и судостроении, сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве. Успешно работает оборонно-промышленный комплекс. В ПФО низкий уровень безработицы, который в июне составил 1,9%, что ниже общероссийского. Это исторически минимальный уровень для Приволжья».

«По данным АСИ в текущем году 4 региона ПФО (Республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край и Нижегородская область) вошли в топ-10 субъектов РФ Национального рейтинга инвестклимата. И сегодня развитие внешнеэкономических отношений, достижение нового качества экономического роста и рынка труда, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями – это важнейшие задачи, которые перед нами поставил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на ПМЭФ», – подчеркнул Игорь Комаров.

Он также поблагодарил объединения профсоюзов и работодателей за вклад в благотворительную деятельность в поддержке СВО. Полпред обратил внимание, что в числе основных задач нового соглашения – помощь военнослужащим и членам их семей.

Анатолий Соколов в свою очередь отметил, что соглашение подписывается для объединения усилий власти, бизнеса и общественных организаций, придания нового импульса социально-экономическому развитию регионов ПФО.

По словам Виктора Клочая, новое соглашение дает возможность более эффективно координировать усилия сторон в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов граждан.

В завершение мероприятия Игорь Комаров вручил Благодарность полномочного представителя Президента страны за вклад в развитие профсоюзного движения и социального партнерства представителю Федерации независимых профсоюзов в ПФО Владиславу Трубникову, который более 20 лет возглавлял окружное профобъединение.

Фото: пресс-служба ПФО