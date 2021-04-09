Игорь Комаров представил врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

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9 апреля полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил депутатам Законодательного Собрания региона, членам правительства, руководителям территориальных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных организаций врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

«Алексей Юрьевич обладает необходимым опытом, в том числе на федеральном уровне, понимает проблемы региона. Новому главе области важно сформировать команду, наладить контакт с людьми и взаимодействовать с обществом», – сказал полпред.

Игорь Комаров поблагодарил ушедшего в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и предложил ему стать помощником полпреда в ПФО, чтобы вместе работать на благо Ульяновской области и округа. «Сергей Иванович руководил Ульяновской областью с 2005 года. За прошедшие 15 лет в области сделано очень многое, безусловно, при поддержке людей. В 7 раз вырос объем инвестиций в основной капитал; более чем в 5 раз – промышленное производство. Поэтому очень важна преемственность, что поможет обеспечить динамичное движение региона вперед», – сказал полпред.

Первоочередные задачи социально-экономического и общественно-политического развития региона полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудил с Алексеем Русских на рабочей встрече. «Главное, чтобы люди видели результаты, чувствовали, что жить стали лучше», – сказал Игорь Комаров.

Врио главы региона отметил, что Ульяновская область должна продолжать двигаться вперед: привлекать инвестиции, открывать производства, создавать новые рабочие места, развивать промышленный потенциал. Регион стабильно входит в двадцатку лидеров по производству зерна, и надо не просто удержать эту позицию, но и повысить показатели. Важной задачей станет реализация национальных проектов. «Первоочередная задача – это формирование правительства. Мы будем опираться на местные кадры», – отметил Алексей Русских.

Напомним, 8 апреля 2021 года Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и подписал документ об освобождении его от должности главы региона.