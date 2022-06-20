Игорь Комаров представил нового главного федерального инспектора по Пензенской области

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20 июня 2022 года в Пензе полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Сергея Щёткина в должности главного федерального инспектора по Пензенской области.

В мероприятии приняли участие Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, должностные лица органов государственной власти региона, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, силовых и правоохранительных структур.

«Сергей Михайлович имеет 30-летний опыт работы с органах внутренних дел. Он прошел путь от оперуполномоченного до начальника Управления МВД России. За профессионализм, ответственность и самоотверженную службу отмечен государственными и ведомственными наградами. Хорошо знаком с ситуацией, спецификой и проблематикой региона», – отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров обозначил задачи, которые предстоит решать новому главному федеральному инспектору совместно с органами исполнительной власти: «В первую очередь, в условиях санкционного давления на страну необходимо сосредоточиться на контроле выполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. В приоритете ГФИ и территориальных подразделений федеральных структур – оказание помощи руководству региона в оперативном принятии мер поддержки людей, промышленных предприятий и строительной сферы, субъектов малого и среднего предпринимательства. Необходимо уделять особое внимание вопросам демографии и здравоохранения. В 2022 году предстоит решать задачи и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области».

Главный федеральный инспектор также осуществляет координацию работы федеральных органов исполнительной власти, обеспечения прав и свобод граждан, взаимодействия с региональными отделениями политических партий и институтами гражданского общества.

«Необходим прямой диалог с людьми, уважительное отношение государственных и муниципальных служащих к их просьбам. И главный федеральный инспектор – это представитель Президента России в регионе, должностное лицо, к которому могут обратиться жители в первую очередь», – отметил полномочный представитель.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что взаимодействие между региональными органами власти и главным федеральным инспектором будет продолжено: «Институт главного федерального инспектора – один из важнейших институтов, которые обеспечивают взаимодействие региональных органов власти с Администрацией Президента, соответственно, с уполномоченным представителем Президента. Но и не надо забывать, что главный федеральный инспектор в отношении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти выступает как координатор. Поэтому я заинтересован, чтобы в рамках нашего конструктивного взаимодействия с главным федеральным инспектором мы выстроили такую систему координирования региональных и федеральных органов власти, которая бы позволила выполнить в полном объеме все те нацпроекты, все задачи и поручения, которые ставит и дает Президент РФ».

Главный федеральный инспектор Сергей Щёткин в свою очередь поблагодарил полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова за высокое доверие и выразил готовность к работе: «Для меня честь снова работать в Пензенской области. Большой объем работы, которая сегодня обозначена полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым, потребует максимум усилий от аппарата главного федерального инспектора и от руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, от руководителей органов госвласти и руководителей МСУ. И это, прежде всего, неукоснительное соблюдение Указов Президента Российской Федерации, которые охватывают все сферы деятельности, реализация национальных проектов, которые напрямую влияют на социальное самочувствие людей.

Надеюсь оправдать доверие и полагаю, что наше конструктивное взаимодействие с руководством Пензенской области будет во многом способствовать развитию региона», сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО