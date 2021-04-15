Игорь Комаров: Повысить благосостояние людей – наша основная цель

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13 апреля 2021 года в Саранске состоялось LX заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. В работе Ассоциации приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов, руководители законодательных органов регионов округа, представители исполнительных органов власти.

В повестке заседания – противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19; совершенствование нормативного правового регулирования мероприятий по повышению производительности труда, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в данной сфере; цифровая трансформация как одна из национальных целей развития страны и другие вопросы.

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что в условиях противодействия эпидемии коронавируса возникает необходимость решения новых вызовов и проблем, направленных на защиту граждан и бизнеса. Полпред также подчеркнул, что «по сравнению с концом прошлого года ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах округа улучшилась, но расслабляться нельзя». Необходимо продолжать держать в фокусе внимания такие направления, как снятие отдельных ограничений на основе мониторинга эпидемиологической ситуации; принятие мер по поэтапному переводу коечного фонда в штатный режим работы с учетом сохранения необходимого резерва коек; сохранение нормативного уровня охвата тестированием на коронавирус; лекарственное обеспечение больных коронавирусом.

«В настоящее время одним из наиболее приоритетных является вопрос массовой вакцинации. В целом округ демонстрирует темп вакцинации, незначительно уступающий средним показателям по России. Глава государства неоднократно подчёркивал важность продолжения наращивания темпов вакцинации для в формирования коллективного иммунитета. Это напрямую влияет на сроки преодоления эпидемии, окончательного выхода из режима ограничений», – сказал Игорь Комаров.

«Ключевой вопрос сегодня – противодействие коронавирусной инфекции и всё, что с этим связано. Ослабить противоэпидемические меры в настоящее время было бы просто опрометчиво. А вот как и когда нужно будет это правильно сделать, обменяться опытом в этом вопросе – лучше площадки, чем Ассоциация, не найдешь», – отметил временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов.

«Для Мордовии главной задачей было народосбережение и, конечно, недопущение спада в экономике. Многое было сделано, оперативно работал региональный оперштаб, решались вопросы медицинской помощи. Как показало сегодняшнее обсуждение, проблемы в регионах были схожи, но практически всем удалось их решить», – сказал Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин.

По второму вопросу повестки пленарного заседания Ассоциации – совершенствование нормативного правового регулирования мероприятий по повышению производительности труда, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в данной сфере – Игорь Комаров отметил, что главная задача – стимулирование технологического развития и повышение производительности труда: «К началу текущего года в целом по округу в этом проекте участвовало 815 средних и крупных предприятий, относящихся к базовым несырьевым отраслям экономики. Это на четверть больше, чем планировалось к началу этого года». Полпред отметил, что реализация нацпроекта по росту производительности труда – важное направление, в рамках которого надо обсудить региональные практики, в том числе Татарстана, Нижегородской области, Пермского края. Решить задачу производительности труда возможно только на основе тесной кооперации бизнеса и научно-технических достижений при координирующей роли органов госуправления. «Рост производительности труда позволит повысить благосостояние людей, что и является нашей основной целью», – подчеркнул полпред. Для дальнейшего развития нацпроекта, по словам Игоря Комарова, нужно сбалансированное законодательное обеспечение. С докладом по теме также выступил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин: «Для себя мы сформулировали несколько магистральных направлений, среди которых бережливое производство, оптимизация производственных процессов и условий труда. У нас уже реализуется ряд программ и проектов, направленных на ускорение роста производительности труда». «Задача повышения производительности труда поставлена в качестве одной из приоритетных и в Стратегии-2030, принятой в республике в ранге закона», – сказал Председатель Государственного Совета.

По теме цифровой трансформации Игорь Комаров отметил, что «сегодня мы констатируем достаточно высокий уровень развития цифровой инфраструктуры в округе: широкополосный доступ к «Интернету» имеет 72% семей; 81% населения использует механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Полномочный представитель напомнил, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. «В регионах округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны», – отметил полпред. Об опыте цифровой трансформации в Республике Татарстан рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин. «Сегодня мы переходим к гонке искусственного интеллекта. Если в случае информатизация улучшается производство, но способ ведения дел сохраняется, то в случае цифровой трансформации меняется механизм и принцип взаимодействия между клиентом и поставщиком услуг, даже если речь идёт о государстве», – подчеркнул он.

Озвученные на заседании инициативы после их доработки будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.

В рамках заседания Ассоциации Государственным Собранием Республики Мордовия были подписаны Соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием Пермского края и с Законодательным Собранием Оренбургской области, передает пресс-служба ПФО.