Игорь Комаров поддержал инициативу Дмитрия Азарова о проведении в СО окружного совещания по комплексному развитию территорий

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Об этом стало известно на рабочей встрече Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, которая состоялась в пятницу, 5 февраля, в Москве.

С инициативой провести в нашем регионе окружное совещание по комплексному развитию территорий и строительной отрасли в целом выступил Глава региона сегодня на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Руководитель ведомства идею поддержал, как и впоследствии Игорь Комаров.

«Уверен, что в этом году мы такое совещание проведем», — подчеркнул Губернатор.

На встрече с полпредом Дмитрий Азаров также обсудил итоги 2020 года по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, а также плановые показатели по ним на текущий, 2021 год.

«Игорь Анатольевич держит «руку на пульсе», – отметил Глава региона. – Мы обсудили и те вопросы, по котором нам нужна помощь, координация, совместные усилия по реализации законодательных инициатив, которые, в частности, я представил сегодня в министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации», передает пресс-служба облправительства.