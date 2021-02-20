Игорь Комаров оценил ход строительства в Березниках

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20 февраля в г.Березники Пермского края полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вместе с главой региона Дмитрием Махониным проинспектировал строящийся жилой массив «Любимов» и провел выездное совещание.

Полпред побывал в доме №10 по ул.Строителей, насчитывающем 540 квартир, и проверил, как используются средства, вложенные в строительство нового жилья для горожан. Подрядчик АО «Стройтрансгаз» завершает внутреннюю отделку. Сдача объекта запланирована на март текущего года. Возведение объектов финансируется из трёх источников: бюджетов Российской Федерации, Пермского края и средств ПАО «Уралкалий».

В ходе инспекции полпред обратил внимание не темпы строительства и сроки сдачи объектов, качество отделочных работ, обеспеченность строительства рабочей силой. По словам Дмитрия Махонина, количество строителей на площадках за два месяца выросло с 500 до более 750 рабочих. При необходимости ресурс планируется увеличить за счёт переобучения соискателей, создания студенческих стройотрядов и иностранных рабочих.

Полпред также посетил детский сад на 240 мест площадью более 4,4 тыс. кв. метров. На данном этапе отделочные работы уже завершены, дошкольное учреждение будет оснащено мебелью, современным оборудованием и развивающими играми. Параллельно идёт приём заявок, на конец февраля подано 90 заявлений. Планируется, что детский сад будет готов к работе в сентябре 2021 года. В детском саду будет 5 групп, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для родителей, относящихся к маломобильной группе, предусмотрены лифты.

«Мы видим, что работы ведутся, заметна позитивная динамика по комплексному подходу, организационно много меняется, в том числе с точки зрения сроков и темпов строительства. Надо отметить хорошую взаимосвязь администрации Березников с новыми подрядчиками, перед которыми стоят очень серьезные задачи: краевым и муниципальным властям важно четко контролировать темпы и сроки возведения новых домов. Надеюсь, что в ближайший год мы увидим, что «Любимов» превращается в район, который будет служить примером и для Пермского края, и для других регионов по организации благоустроенной и комфортной территории, где с удовольствием будут жить люди», - подчеркнул Игорь Комаров.

Напомним, в 2006 году в результате затопления рудника предприятия «Уралкалий» на территории жилого массива г. Березники началось проседание грунта и образование провалов.

Всего в микрорайоне «Любимов» планируется 29 домов. 13 из них уже построены, на правый берег переехали более 5700 человек. В стадии строительства еще 16 объектов.

Кроме возведения жилых домов также ведется строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада, средней общеобразовательной школы на 1224 места площадью свыше 25 тыс. кв. метров, где разместится 51 учебный кабинет, комплекс лабораторий, спортивный блок с двумя бассейнами, актовый зал, столовая, подсобные помещения. Строительство ведётся в рамках проекта «Образование», передает пресс-служба ПФО.