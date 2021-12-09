Игорь Комаров: «НКО должны активно участвовать в работе по выявлению проблем оказания помощи людям с РАС и выработке решений»

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8 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в третьей Всероссийской научно-практической конференции «Ментальное здоровье – интеграция подходов». В мероприятии также приняли участие заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители общественных организаций и медицинские и социальные работники, специализирующиеся на помощи людям с ментальными нарушениями здоровья регионов округа. Мероприятие организовано на площадке Приволжского медицинского университета.

Обращаясь к участникам научно-практической конференции, Игорь Комаров отметил, что «проект «Ментальное здоровье» реализуется с 2019 года, традиционно в конце года подводятся его итоги и определяются векторы продолжения работы». «В числе важных достижений - открытие в этом году в Нижегородской области регионального Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС (расстройства аутистического спектра), где сконцентрирована необходимая инфраструктура для людей с ментальными нарушениями и их семей», - сказал Игорь Комаров. В числе достижений других пилотных регионов (Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Пензенская и Ульяновская области) - организация ранней диагностики - скрининга детей от 16 месяцев с помощью современных методик тестирования. Также создается инклюзивная среда в общеобразовательных школах и муниципальных дошкольных учреждениях.

Полномочный представитель отметил важность участия некоммерческих организаций в создании системы оказания комплексной помощи людям с РАС: «НКО в пилотных регионах должны принимать все более активное участие в работе территориальных рабочих групп, сформированных для выявления проблем оказания помощи людям с РАС и выработки их решения». Игорь Комаров порекомендовал использовать все возможности реализации социально значимых проектов на конкурсах Фонда президентских грантов и других грантодающих организаций. «Со своей стороны мы будем поддерживать такие инициативы», - добавил полномочный представитель.

Игорь Комаров рассказал о планах расширения географии проекта: «В 2022 году участниками Проекта планируют стать Пермский край, Республики Марий Эл и Мордовия. Уже сейчас можно говорить о масштабировании опыта проекта «Ментальное здоровье» в других федеральных округах - мы уже взаимодействуем с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой, которая имеет практический опыт поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья».

По мнению заместителя Министра здравоохранения РФ Олега Салагая, на федеральном уровне необходимо «заниматься совершенствованием законодательства, которое является фундаментом для оказания медицинской и социальной помощи. Сегодня у нас действует только закон о психиатрической помощи, а закона, который регулирует оказание помощи по профилю «психология» в настоящее время нет. Есть также ряд проблем - совместное пребывание родителей и детей в медицинских стационарах», - сказал Олег Салагай и отметил важную роль пилотных проектов в совершенствовании здравоохранения; поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за поддержку.

«Мы стали первым пилотным регионом ПФО, где начала внедряться концепция комплексного сопровождения людей с РАС (с сентября 2019 г.). Один из её принципов - персонализированный индивидуальный подход в оказании всесторонней поддержки. В Нижегородской области на 2021 год 1089 детей с установленным диагнозом РАС; участниками программы стали уже 706 человек. В регионе ведётся межведомственный Регистр людей с РАС - единая информационная платформа, которая позволяет осуществлять индивидуальную маршрутизацию семей для получения комплекса услуг. Сегодня, например, для детей с ментальными нарушениями стало доступным инклюзивное образование, и в результате появилась альтернативная форма обучения – ресурсные и автономные классы в территориально доступных общеобразовательных школах», - сообщил Глеб Никитин.