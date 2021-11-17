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Игорь Комаров и член Госсовета КНР Ван Юн договорились о продолжении сотрудничества в формате «Волга-Янцзы»

17 ноября 2021 14:44
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Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

17 ноября 2021 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» – полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Обращаясь к Ван Юну в начале встречи, полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров поздравил китайских коллег с 20-летием подписания «базового» Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, и выразил сожаление, что неблагоприятная эпидемическая обстановка в мире не позволяет встретиться лично и пожать друг другу руки.

Как отметил Игорь Комаров, формат «Волга-Янцзы» – это уникальный механизм межрегионального сотрудничества двух стран и несмотря на пандемию, работа продолжается.

«Темп роста товарооборота регионов ПФО с Китаем за 2020 год составил 107,3% к 2019 году, по итогам первого полугодия 2021 года – 124,8%», – подчеркнул полпред.

Важный аспект развития отношений – рост договорной базы двустороннего взаимодействия, которая к настоящему времени насчитывает 52 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. В проработке с обеих сторон находятся 20 инвестиционных проектов; регионами ПФО подготовлено более 70 предложений по реализации совместных мероприятий торгово-экономической направленности.

Также стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере: в этой Дорожной карте – более 100 мероприятий в образовании, культуре и молодежной политике, в туризме, физической культуре и спорте, здравоохранении и информатизации.

«Ключевым направлением гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы является проведение совместных мероприятий в сфере молодёжной политики. С 2014 года для талантливых и целеустремленных студентов мы ежегодно организуем Российско-Китайский молодежный форум «Волга-Янцзы». Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в мире, встреча российской и китайской молодежи в этом году состоялась в онлайн-формате. В двухдневном мероприятии приняли участие более 450 человек», – сказал Игорь Комаров.

Показательным примером сотрудничества в области образования полпред Президента России назвал Ассоциацию вузов «Волга-Янцзы», которая за небольшой период своего существования организовала целый ряд мероприятий: совместные образовательные программы, международные студенческие конкурсы, культурно-просветительские проекты. Сейчас в Ассоциацию вузов «Волга-Янцзы» входит около 80 российских и китайских высших учебных заведений. В декабре 2021 года планируется проведение четвертого форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», он будет посвящен перспективе развития межрегионального сотрудничества по окончании пандемии.

В свою очередь, Член Госсовета КНР Ван Юн поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В ходе встречи стороны договорились о продолжении работы в формате «Волга-Янцзы», в том числе по решению проблем, связанных с пандемией. Полпред Президента РФ предложил активнее использовать потенциал особых экономических зон и промышленных индустриальных парков на территории ПФО, активнее развивать межвузовское взаимодействие в рамках Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы». В завершение встречи Игорь Комаров пригласил представителей талантливой китайской молодежи поучаствовать в популярном окружном Фестивале уличного искусства ПФО «ФормART», который направлен на поддержку творчества молодых граффити-художников.

В мероприятии с российской стороны также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов, посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Евсиков, директор Департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Елена Мельникова.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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