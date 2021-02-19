Игорь Комаров: «Главное сегодня – поддержать занятость и доходы людей»

76

19 февраля 2021 года в Перми полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров начал двухдневный рабочий визит с личной встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава региона доложил полпреду о ходе переселения людей из аварийного жилья и мерах содействия обманутым дольщикам; о реализации национальных проектов.

Также были рассмотрены ключевые вопросы социально-экономического развития края в условиях распространения COVID-19: источники пополнения бюджета региона, планируемые и реализуемые меры по восстановлению деловой активности, поддержке экономики и повышению уровня благосостояния граждан.

«В сфере здравоохранения в Пермском крае мы видим улучшение показателей по COVID-19, количество болеющих в активной фазе уменьшается. Региону удалось создать резерв дополнительных мест в больницах, развернуть тестирование жителей», – отметил Игорь Комаров. Пермский край стал одним из первых, где были введены региональные стимулирующие выплаты для медиков, работающих в «ковидных» отделениях. Вместе с федеральными выплатами их получили около 17 тыс. человек на общую сумму более 3,8 млрд рублей. По оценкам экспертов министерства здравоохранения РФ сегодня Прикамье входит в число регионов, где власти наиболее эффективно организовали систему массовой вакцинации от COVID-19. Дмитрий Махонин отметил, что в регионе «созданы все условия для единовременного хранения около 100 тысяч комплектов вакцины, все прививочные пункты в среднем могут принимать порядка 5 тысяч человек в сутки. Помимо портала госуслуг люди могут записаться на вакцинацию через мобильное приложение». Полпред отметил, что у региона есть резервы для наращивания темпов вакцинации, необходимо сформировать план-график использования комплектов вакцины, следить за стабильностью их поставок, повышать эффективность работы прививочных пунктов. Также Игорь Комаров рекомендовал уделять пристальное внимание обеспечению лекарствами пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении, сохранять готовность к оказанию медицинской помощи для пациентов с COVID-19, исключить неэффективное использование коечного фонда.

Игорь Комаров подчеркнул, что актуальным в условиях пандемии остается обеспечение доступности плановой медицинской помощи, в том числе для больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, и улучшение демографической ситуации.

С точки зрения стабилизации и улучшения экономической ситуации такие отрасли промышленности, как производство текстильных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, обработка вторичного сырья, сбор, обработка и утилизация отходов показали рост объемов производства по итогам 2020 года.

В дополнение к федеральным мерам Пермский край одним из первых ввел региональные механизмы поддержки бизнеса. С марта 2020 года в Пермском крае было введено 3 пакета мер, поддержаны муниципалитеты, а также порядка 36 отраслей, на прямые финансовые меры из регионального бюджета направлено свыше 1 млрд рублей. В том числе были предоставлены льготы по налогу на доход, снижены налоги на имущество для организаций-арендодателей, предоставлена отсрочка на уплаты по имущественным налогам, снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, был принят закон об инвестиционном налоговом вычете. Численность занятых в поддерживаемых отраслях экономики составила свыше 190 тыс. человек.

По данным Росстата, опубликованным в декабре 2020 года, уровень безработицы в Прикамье вернулся к «допандемийному» показателю. По мнению полпреда, необходимо поддерживать эту тенденцию: «Главное сегодня – поддержать занятость и доходы людей. Как отметил президент РФ Владимир Путин, нужно работать над рынком труда, обеспечивая наших граждан работой».

Особое внимание полпред уделил повышению качества жизни граждан в рамках национальных и федеральных проектов: «Пермский край – регион с устойчивой экономикой и хорошим налоговым потенциалом. Ранее региону были высказан ряд замечаний, но в этом году регион вышел в число лидеров по использованию средств на национальные проекты. В целом при нацеленности команды на результат, профессиональном управлении, регион решит проблемы, и качество жизни людей принципиально улучшится», – подытожил полпред, передает пресс-служба ПФО.