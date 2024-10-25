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Игорь Буренков провел совещание по актуальным вопросам общественно-политического развития регионов ПФО

25 октября 2024 15:12
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Самарскую область на совещании представлял вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики региона Александр Фетисов.

24 октября 2024 года в Пензе заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков провёл совещание по вопросам общественно-политического развития регионов. В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов, руководство внутриполитических и информационных блоков субъектов Федерации округа. Самарскую область на совещании представлял вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики региона Александр Фетисов.

В числе особых задач, по словам замполпреда, – максимальная поддержка участников СВО, привлечение их к активной общественной деятельности и реализации значимых соцпроектов.

- Реализуется программа "Время героев", военнослужащие СВО принимают участие в работе органов власти, в патриотическом воспитании молодежи, - сказал Игорь Буренков.

Отдельный блок был посвящен мерам социальной поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей. 

В ходе совещания заместитель полномочного представителя затронул еще один актуальный вопрос – переход на одноуровневую систему управления в рамках нового закона об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти.

- Такая модель реализована в Удмуртии и Чувашии, Пермском крае и Нижегородской области, частично – в Кировской области. Регионам предстоит серьезная работа по укрупнению муниципалитетов. Данный процесс призван повысить оперативность решения местных вопросов, - отметил Игорь Буренков.

Участники совещания обсудили эффективность инструментов информирования граждан и медийного сопровождения хода реализации федеральных и региональных инициатив, приоритетные направления работы внутриполитических и информблоков, в том числе оперативное реагирование органов власти на проблемы людей, включая мониторинг социальных сетей.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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