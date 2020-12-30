Хинштейн: «На базе ПГУТИ реалистично создать кафедру, которая займется подготовкой кадров именно для почтовой отрасли»

422

30 декабря председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель Секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн провел совещание с директором макрорегиона Волга-УФПС Самарской области АО «Почта России» Александром Вакуленко и ректором «Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) Дмитрием Мишиным. Участники встречи обсудили возможность создания на базе самарского «вуза связи» отраслевых кафедр для «Почты России» и «Ростелекома».

С предложением реализовать идею на базе самарского «связного» вуза выступил Александр Хинштейн. Глава профильного комитета убежден в том, что региональная отрасль связи должна максимально эффективно использовать ресурсы ПГУТИ. Университет же, который недавно благодаря активному содействию депутата получил «вторую жизнь», с организацией отраслевых кафедр приобретет новый импульс для дальнейшего развития.

Напомним, что в начале месяца возглавляемый Александром Хинштейном комитет Госдумы по информационной политике направил обращение на имя вице премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры Максута Шадаева с просьбой прекратить реорганизацию профильных вузов Россвязи, признав ее нецелесообразной и несостоятельной. Это письмо было подготовлено после появления сообщений о том, что Россвязь планирует сделать несколько профильных региональных вузов филиалами Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).

После этого Дмитрий Чернышенко заявил в СМИ, что речи о какой-либо реорганизации региональных вузов в сфере телекоммуникаций и информатики не идет. Таким образом, региональные вузы связи сохранили свою самостоятельность и независимость.

«Мы отстояли ПГУТИ от оптимизации для того, чтобы он развивался. Сегодня почтовая связь объективно нуждается в дополнительных образовательных программах. На базе ПГУТИ совершенно реалистично создать кафедру, которая займется подготовкой кадров именно для почтовой отрасли. Аналогичную проработку мы начали с компанией «Ростелеком» о создании их отраслевой кафедры на базе ПГУТИ», — прокомментировал Александр Хинштейн.

Отраслевики идею депутата поддержали, пообещав в самое ближайшее время проработать аргументацию и алгоритм создания профильных кафедр на базе самарского вуза. Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил о готовности обсудить этот вопрос с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru