Хинштейн добился увольнения главы самарского областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча

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«После моих обращений в Правительство России уволен, автор мема о «пациентском экстремизме», Дмитрий Драч, предлагавший сажать инвалидов в тюрьму», — сообщил депутат Госдумы РФ по 158 избирательному округуА.Хинштейн в своем твиттере, передает hinshtein.ru.

Год назад Дмитрий Драч призвал бороться с «пациентским экстремизмом» — давать реальные сроки лишения свободы «симулянтам, аггравантам и сутяжникам».

«Совершенно неприемлемая позиция для руководителя, который занимает непростую, социально значимую должность. На таком посту должен работать человек абсолютно стрессоустойчивый, нацеленный на помощь людям. Если он начал видеть в пациентах, приходящих за помощью, врагов и жуликов, ему на этой работе делать нечего», — отреагировал на заявления Драча А.Хинштейн.

По словам депутата по 158 избирательному округу, глава МСЭ Самарской области был основным подозреваемым в деле о мошенничестве с покупкой здания.

«Материалы, которые мне известны, дают основания полагать, что в действиях Драча присутствуют признаки состава преступления. Это моя частная оценка как юриста и я намерен отстаивать ее на всех уровнях. В рамках закона и своих полномочий мы будем добиваться возобновления уголовного преследования, потому что за 239 млн украденных рублей кто-то должен ответить», — заявлял Хинштейн в 2020 году.

Драч мог потерять место в «Единой России» ещё в марте 2019 года. Тогда его членство в партии приостановили из-за ареста. По версии следствия, Драч завысил стоимость недвижимости для своего бюро на 200 млн рублей. В августе полиция прекратила уголовное преследование. А осенью 2019 года Дмитрия Драча восстановили в партии.

После публикаций в твиттере комиссия «Единой России» этике по представлению А.Хинштейна в январе 2020 года рекомендовала исключить Драча из партии, также были направлены обращения федеральному министру труда и социальной защиты о соответствии Драча занимаемой должности, и в генпрокурору о проверке законности решения о прекращении уголовного дела в его отношении. Несмотря на то, что Драч публично извинился, его всё равно исключили из партии.

Александр Хинштейн неоднократно поднимал вопрос о нарушениях в работе МСЭ по Самарской области. «…Жалоб на региональное ГБ МСЭ очень много, а потому механизм взаимодействия у нас уже отработан. В Самарском регионе, к сожалению, вопросы с освидетельствованием инвалидов стоят очень остро, и зачастую не решаются без вмешательства федерального министерства, в ведении которого находится региональное бюро», — заявил в июне 2020 года депутат.

Хинштейн также отметил, что за два года он получил более 40 жалоб от самарских инвалидов на работу областного бюро медико-социальной экспертизы и его главы. Большинство — подтвердились.

По словам Александра Хинштейна, теперь Дмитрий Драч может потерять и свободу из-за мошенничества с комплексом зданий.

«Все доказательства — есть. 04.09.18 его знакомая Э.Калмыкова получила комплекс зданий за 38,5 млн. 20.09.18 — продала их Драчу для МСЭ Самарской области, но уже за 390 млн. Экспертизу стоимости он «почему-то» не проводил», — заявил депутат в твиттере.

Александр Хинштейн подробно рассказал об этой сомнительной операции в интервью порталу «Волга-Ньюс».

Фото: hinshtein.ru