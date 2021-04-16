Хинштейн: «Дмитрию Драчу предъявлено новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями»

107

Бывший руководитель областного бюро Медико-социальной экспертизы Самарской области (МСЭ) Дмитрий Драч обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном СУ СК РФ по Самарской области. Это уже второе уголовное дело в отношении экс-чиновника. Проверки силовиков в региональном бюро стартовали с подачи депутата Госдумы РФ по Самарской области Александра Хинштейна, передает hinshtein.ru.

СУ СК РФ по Самарской области предъявило обвинение экс-руководителю областного бюро медико-социальной экспертизы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый от лица ведомства подписал государственный контракт на приобретение металлического ангара площадью около 466 кв. м. Помещение было приобретено за счет федерального бюджета по завышенной цене — более 29 млн руб., тогда как максимальная рыночная стоимость объекта составляла около 4,7 млн рублей.

В результате бюро МСЭ было вынуждено и дальше арендовать нежилые помещения. Деньги на эти нужды также выделяли из федерального бюджета.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Экс-главе бюро грозит до четырех лет лишения свободы. Первое уголовное дело в отношении Дмитрия Драча возбудили в марте 2018 года. Тогда ему вменяли мошенничество в особо крупном размере. Затем его исключили из состава подозреваемых.

21 октября 2020 года Дмитрий Драч вернулся на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, но в марте 2021 года ему не продлили контракт.

«Несмотря на все усилия защитников экс-руководителя регионального бюро Медико-социальной экспертизы (МСЭ) Дмитрия Драча, ему предъявлено новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по ст. 285 УК РФ», — сообщил Александр Хинштейн в социальных сетях.

Ранее Александру Хинштейну удалось добиться увольнения Драча с должности, а также решения о его исключении из рядов «Единой России».

Как сообщил депутат в своем телеграмм-канале, в 2018 г. Драч приобрёл для нужд БМСЭ у своей хорошей знакомой Элеоноры Калмыковой часть помещений и зданий бывшей кондитерской фабрики «Россия» в Самаре по откровенно завышенной цене.

За основу контракта, заключённого 20.09.2018, была взята оценка, сделанная самим же продавцом: 370 млн. руб. При этом 4.09.2018 вся эта недвижимость была оформлена в собственность Калмыковой в 10 раз дешевле: 38,5 млн руб.

Часть купленного имущества вообще была не нужна: например, неотапливаемый металлический ангар (типа «ракушки»), обошедшийся бюджету почти в 30 млн руб.

«Самое поразительное, что, купив ненужные метры, Бюро МСЭ продолжало брать в аренду в том же имущественном комплексе другие помещения. На допросе в ходе предъявления обвинения Драч отказался давать показания, сославшись на 51 ст. Конституции, и заявил, что дело против него — «заказ», — пишет Александр Хинштейн.

Депутат сообщил, что уже более года добивается привлечения этого человека к уголовной ответственности: «Ранее — Драчу уже предъявляли обвинение и брали под домашний арест, но после вмешательства «влиятельных друзей» — полностью вывели из дела».

За 2,5 года полномочий Александр Хинштейн получил более 40 жалоб от самарских инвалидов на работу регионального бюро МСЭ.

«Афера с покупкой втридорога разбросанных по территории фабрики помещений — цинична вдвойне. Переплаченные «своим» продавцам миллионы (а следствие говорит об ущербе в 239 млн.) могли быть направлены, действительно, на помощь инвалидам, но вместо этого — осели в чьих-то карманах. И Драч, и его влиятельные заступники в Москве — могут сколько угодно рассказывать про «заказ» и «личные счёты», — рассуждает Хинштейн.

«Я твёрдо уверен, что такие люди — не должны оставаться безнаказанными», — резюмировал депутат.

Фото: hinshtein.ru