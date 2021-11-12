Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год

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В пятницу, 12 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в третьем заседании губернской думы, во время которого депутаты рассмотрели итоги социально-экономического развития губернии за девять месяцев текущего года, обсудили прогноз социально-экономического развития и утвердили ключевые параметры регионального бюджета на следующий год.

Главный финансовый документ сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех обязательств. Большая часть расходов будет направлена в сферы здравоохранения, образования, строительство социальной и различного рода инженерной инфраструктуры, оказание комплекса мер поддержки граждан. Всего на эти цели предусмотрено свыше 110 млрд рублей – это более 60% от общего объема расходов, который в следующем году, по предварительным прогнозам, составят 188 млрд рублей.

«У нас будет крен в сторону медицины, совершенно точно. Буквально два дня назад провел очередное совещание с министерством здравоохранения, и мы договорились о дополнительном выделении средств из регионального бюджета на увеличения количества проведения ПЦР-тестов, на вакцинацию от гриппа мы выделяем дополнительные средства, на транспортные средства для медиков, дополнительно выделяем средства на кислородную станцию. Это главный вызов, главная угроза для нашего общества, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Понимая, что такие колоссальные дополнительные расходы сейчас ложатся на бюджет по укреплению системы здравоохранения, спасения жизни и здоровья людей, важно сбалансировать и удержать остальные направления, которые позволят нам развиваться. А это, в первую очередь, создание условий для привлечения инвестиций, поддержки экономики. Конечно, это очень непростая задача, но профессиональная команда Правительства Самарской области, депутатского корпуса с ней справится. В этом нет никаких сомнений. И сегодня мы сделали большой шаг для того, чтобы успешно, опережающими темпами развиваться в следующем 2022 году, имея ввиду своевременное принятие бюджета и возможность осуществления деятельности по заключению контрактов, создание заделов по исполнению наказов избирателей».

Планируется, что в следующем году доходы областного бюджета вырастут до 182 млрд рублей – основными источниками увеличения поступлений по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и НДФЛ.

«Бюджет следующего года, который принят сегодня в первом чтении, предполагает уже на 20 млрд больше доходов, чем в текущем году, – если говорить по собственным, так называемым, налоговым и неналоговом доходам, цифра уже превышает 182 млрд рублей. Мы ведем огромную работу вместе с депутатами Государственной думы, чтобы дополнительные средства, которые будут направляться в Самарскую область, были отражены еще и в федеральном бюджете, – отметил Дмитрий Азаров. – Вот такая совместная работа и приводит в последние годы к заметным результатам, когда мы каждый год значительно увеличиваем доходы бюджета и, соответственно, больше средств направляем, в первую очередь, на меры социальной поддержки и развитие здравоохранения. Кроме того, мы выделяем дополнительные средства поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики и семьям, которые нуждаются в помощи. И эта работа будет продолжена».

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников акцентировал внимание на том, что основные параметры бюджета региона на следующий год задают направления развития всех отраслей губернии, и в первую очередь, социальной сферы. «Более 2/3 бюджета – а это огромная сумма – будет направлена на образование, здравоохранение, социальную поддержку людей. Для борьбы с пандемией нужно ещё много резервов, и они у нас есть. В то же время предусмотрены значительные средства на закупку оборудования, техники и в целом на модернизацию системы здравоохранения. Конечно, важно финансовое подкрепление сферы образования, развитие науки и высшей школы региона, строительство новых образовательных учреждений. Тем самым мы создадим залог для нового качества обучения, новых прорывных направлений в исследовательской деятельности. А от этого напрямую зависит развитие региона в целом», – подчеркнул спикер областного парламента. Он добавил, что была проведена колоссальная предварительная работа органами исполнительной власти, лично Губернатором, депутатским корпусом.

Напомним, перед тем, как законопроект направить в губернскую думу, по инициативе Дмитрия Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта областного бюджета на расширенном заседании Правительства области. Участие в нем участвовали представители всех органов власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей.

Представителями общественности было предложено дополнительно увеличить расходы на капитальный ремонт школ и медицинских учреждений, выплаты семьям на содержание приемных детей, предусмотреть дополнительные средства на питание в пансионатах для ветеранов и инвалидов, для детей-инвалидов, в детских домах, на льготное лекарственное обеспечение, на социальную поддержку медицинских работников. Также предложено сохранить текущий уровень господдержки для модернизации и технического оснащения сельского хозяйства.

«Мы, вместе с вами заслушав предложения отраслевых сообществ, общественных организаций, уже на этом этапе подготовки бюджета внесли определенные коррективы. Уверен, что такая конструктивная работа будет продолжена. Это позволит нам в установленные сроки принять бюджет, опережающими темпами двигаться вперед», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Важно отметить, что даже на фоне пандемии продолжается успешная реализация стратегических программ развития региона. Ни в прошлом году, ни в текущем не было заморожено ни одного объекта в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Наоборот, удалось нарастить темпы выполнения работ. Более того, благодаря системной работе областного Правительства во главе с Губернатором в регионе открываются новые производства, создаются рабочие места, вливаются многомиллиардные инвестиции, строятся дороги, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные пространства. Существенное внимание на протяжении последних лет уделяется социальной помощи жителям региона: количество мер поддержки увеличилось – всего их 124, выплаты ежегодно индексируются.

Все это говорит о том, что ключевые направления Стратегии лидерства, которая была сформирована по инициативе Дмитрий Азарова на основе предложений жителей губернии, планомерно и успешно реализуется. Задача на следующий год – не снижать, а наращивать заданные темпы. Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития.

«В бюджет региона на 2021 год вошли инициативы из «Народной программы» нашей партии, которые были предложены жителями городов и сельских территорий. В главном финансовом документе, я считаю, есть три ключевых приоритета: социальная поддержка, развитие экономики и охрана здоровья людей. Важно, что удалось выдержать баланс выполнения социальных обязательств и устойчивого развития нашего региона», – подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

«Участвуя в избирательной кампании, наша партия набрала от людей большой багаж наказов, которые мы бы хотели реализовать. Это возможно сделать только тогда, когда мы идем навстречу друг другу – депутатский корпус и Правительство Самарской области. Поэтому мы делаем шаг вперед, принимая бюджет в первом чтении. Уверен, что мы придем к результату – выполнению наказов наших избирателей», – отметил руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Михаил Маряхин.

«В проекте областного бюджета есть очень интересные позиции. Особенно фракцию КПРФ порадовало, что мы рывком поднимаем финансирование здравоохранения. Если на первоначальном этапе было запланировано 14 млрд рублей, то сейчас 26 млрд. Будет сделан серьезный задел на будущее. Коронавирус приходит и уходит, но развитие здравоохранения должно идти вперед, необходимо сохранять медицинские кадры, модернизировать медицинские учреждения. Значительные суммы предусмотрены на социальную защиту и помощь людям. В Самарской области около 400 тысяч жителей находятся у черты бедности. Поэтому 43 млрд рублей будет направлено на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И конечно, важна поддержка науки, образования, – на эти цели выделено около 40 млрд», – рассказал руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин.

«Бюджет Самарской области очень часто сравнивали с бюджетом Республики Татарстан, – напомнил депутат от фракции ЛДПР Александр Степанов. – В текущем году уровень бюджета нашей области отстает от Татарстана всего лишь 10%. Обращаюсь к Правительству региона, к своим коллегам с призывом приложить максимум усилий для того, чтобы мы и впредь увеличивали доходы нашего бюджета».

«Сегодня на пленарном заседании думы наша фракция поддержала принятие в первом чтении проекта бюджета Самарской области на 2022-2024 года. Нельзя допускать торможения бюджетного процесса, так как впереди предстоит еще очень сложная скрупулезная работа. Сегодня мы одобрили только базу, только основные параметры – доходы, расходы региональной казны, размер государственного долга. Работа с поправками начнется перед принятием бюджета во втором чтении. Самое главное, чтобы каждый житель нашей губернии был услышан, защищен, чтобы поправки в бюджет носили социально-ориентированный характер», – отметил руководитель фракции «Новые люди» Роман Маркаров.

Руководитель области выразил уверенность в том, что такая конструктивная совместная работа регионального Правительства с депутатами губернской думы по формированию бюджета региона будет продолжена и дальше. «Была проведена огромная предварительная работа всеми комитетами губернской думы совместно с Правительством Самарской области. Подробно, детально проанализированы все статьи, все предложения. Работа в комитетах строится таким образом, что фактически вопросов необсужденных до заседания думы не остается. Я хотел бы поблагодарить за конструктивную, слаженную работу всех депутатов Губернской Думы и Правительства области. Уверен, что такими совместными усилиями, с учетом мнений и интересов жителей Самарской области, по каждому округу мы сможем достигать результатов, опережающих темпов социально-экономического развития региона», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО